19 апреля 2023

Бывший вице-премьер пермского правительства возглавил федеральный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Пермь, сюткин михаил
Михаил Сюткин будет руководит ЦСР в статусе «и.о.» Фото:

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин спустя почти год после трудоустройства в московский фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) возглавил его. Руководить учреждением Сюткин будет в статусе «и.о.».

«Сюткин будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации», — пояснили «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе фонда. До этого Сюткин являлся первым вице-президентом ЦСР. Председателем совета данного фонда является экс-губернатор Прикамья, ныне — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. После этого он перешел на работу в Москву, заняв должность заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

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Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин спустя почти год после трудоустройства в московский фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) возглавил его. Руководить учреждением Сюткин будет в статусе «и.о.». «Сюткин будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации», — пояснили «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе фонда. До этого Сюткин являлся первым вице-президентом ЦСР. Председателем совета данного фонда является экс-губернатор Прикамья, ныне — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. После этого он перешел на работу в Москву, заняв должность заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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