Бывший вице-премьер пермского правительства возглавил федеральный фонд

20 апреля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Михаил Сюткин будет руководит ЦСР в статусе «и.о.» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин спустя почти год после трудоустройства в московский фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) возглавил его. Руководить учреждением Сюткин будет в статусе «и.о.». «Сюткин будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации», — пояснили «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе фонда. До этого Сюткин являлся первым вице-президентом ЦСР. Председателем совета данного фонда является экс-губернатор Прикамья, ныне — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. После этого он перешел на работу в Москву, заняв должность заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин спустя почти год после трудоустройства в московский фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) возглавил его. Руководить учреждением Сюткин будет в статусе «и.о.». «Сюткин будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации», — пояснили «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе фонда. До этого Сюткин являлся первым вице-президентом ЦСР. Председателем совета данного фонда является экс-губернатор Прикамья, ныне — глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. После этого он перешел на работу в Москву, заняв должность заместителя директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».