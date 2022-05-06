Глава Минэка РФ Решетников подыскал новую работу своему соратнику

06 мая 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Михаил Сюткин трудоустроился в ЦСР Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин покинул ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», где занимал должность заместителя директора. Новым местом его работы стал Центр стратегических разработок (ЦСР). Председателем совета этой организации является экс-губернатор Прикамья, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Информация размещена на сайте ЦСР. «Михаил Сюткин назначен на должность первого вице-президента ЦСР. На этой позиции он будет заниматься аналитической деятельностью в сферах устойчивого развития регионов, планирования и комплексного развития территорий, развития социальной и инженерной инфраструктуры», — говорится на сайте ЦСР. На сайте Центра стратегических разработок указано, что это некоммерческая организация, которая занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России. Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. Он вынуждено покинул должность вскоре после скандала с обысками, которые проводились в его кабинете. Сообщалось, что это связано с хищением средств, выделенных на строительство пермского зоопарка. Решетников возглавил ЦСР в июле 2020 года, будучи министром экономического развития РФ. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин покинул ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», где занимал должность заместителя директора. Новым местом его работы стал Центр стратегических разработок (ЦСР). Председателем совета этой организации является экс-губернатор Прикамья, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Информация размещена на сайте ЦСР. «Михаил Сюткин назначен на должность первого вице-президента ЦСР. На этой позиции он будет заниматься аналитической деятельностью в сферах устойчивого развития регионов, планирования и комплексного развития территорий, развития социальной и инженерной инфраструктуры», — говорится на сайте ЦСР. На сайте Центра стратегических разработок указано, что это некоммерческая организация, которая занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики России. Сюткин работал под руководством Решетникова в правительстве Пермского края с 2017-го по апрель 2020 года. Он вынуждено покинул должность вскоре после скандала с обысками, которые проводились в его кабинете. Сообщалось, что это связано с хищением средств, выделенных на строительство пермского зоопарка. Решетников возглавил ЦСР в июле 2020 года, будучи министром экономического развития РФ.