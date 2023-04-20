Bloomberg: Украина обещает западным инвесторам высокую прибыль от конфликта с РФ

20 апреля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Украина предложила иностранным инвесторам рискнуть и приобрести свои компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обещает высокую прибыль западным инвесторам от продажи государственных фирм. Об этом заявил украинский предприниматель, глава Фонда госимущества Рустэм Умеров. По его словам, после завершения конфликта на Украине, инвесторы смогут в будущем заработать много денег. «Украина ищет инвесторов, которые готовы сделать ставку на то, что Киев завершить конфликт с РФ в свою пользу. <…> Высокий риск может принести большую прибыль иностранным компаниям», — уточнил Рустэм Умеров в интервью Bloomberg. По его мнению, Украина может получить от продажи своих компаний всего 400 миллионов долларов, в то время как для западных инвесторов прибыль может увеличиться в двадцатикратном размере. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что деньги от продажи российских активов нефтегазовой компанией Shell должны пойти на нужды Киева. По его мнению, сумма от продажи может составить более одного миллиарда рублей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский продал Западу сотни тысяч украинцев. Захарова имела в виду персональные данные украинских граждан, которые будут переданы Amazon.

Украина обещает высокую прибыль западным инвесторам от продажи государственных фирм. Об этом заявил украинский предприниматель, глава Фонда госимущества Рустэм Умеров. По его словам, после завершения конфликта на Украине, инвесторы смогут в будущем заработать много денег. «Украина ищет инвесторов, которые готовы сделать ставку на то, что Киев завершить конфликт с РФ в свою пользу. <…> Высокий риск может принести большую прибыль иностранным компаниям», — уточнил Рустэм Умеров в интервью Bloomberg. По его мнению, Украина может получить от продажи своих компаний всего 400 миллионов долларов, в то время как для западных инвесторов прибыль может увеличиться в двадцатикратном размере. Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что деньги от продажи российских активов нефтегазовой компанией Shell должны пойти на нужды Киева. По его мнению, сумма от продажи может составить более одного миллиарда рублей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский продал Западу сотни тысяч украинцев. Захарова имела в виду персональные данные украинских граждан, которые будут переданы Amazon.