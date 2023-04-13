Захарова заявила, что Зеленский продал Западу сотни тысяч украинцев

Захарова: Зеленский продал Amazon сотни тысяч персональных данных украинцев

13 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский продал западной корпорации сотни тысяч персональных данных, заявила Мария Захарова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал с американской корпорацией Amazon соглашение, по которому она имеет право на вывоз за пределы страны персональных данных сотен тысяч украинцев. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Корпорация Amazon заключила с Зеленским соглашение о том, что персональные данные сотен тысяч граждан Украины будут вывезены из страны и загружены в западные облачные хранилища», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она добавила, что в общей сложности корпорация получит доступ к десяти Петабайтам государственной информации Украины. Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что сделка властей Украины с инвестиционной компанией BlackRock является по сути прямой продажей украинского государства. Также Владимир Зеленский пообещал в будущем стереть границы между Польшей и Украиной, передает Nation News. Украинский президент заключил сделку с руководством Польши, которая позволяет ему безопасно выехать из Украины в случае поражения ВСУ в боевых действиях, сообщает MK.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с американской корпорацией Amazon соглашение, по которому она имеет право на вывоз за пределы страны персональных данных сотен тысяч украинцев. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Корпорация Amazon заключила с Зеленским соглашение о том, что персональные данные сотен тысяч граждан Украины будут вывезены из страны и загружены в западные облачные хранилища», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что в общей сложности корпорация получит доступ к десяти Петабайтам государственной информации Украины. Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что сделка властей Украины с инвестиционной компанией BlackRock является по сути прямой продажей украинского государства. Также Владимир Зеленский пообещал в будущем стереть границы между Польшей и Украиной, передает Nation News. Украинский президент заключил сделку с руководством Польши, которая позволяет ему безопасно выехать из Украины в случае поражения ВСУ в боевых действиях, сообщает MK.RU.