В Свердловской области резко замедлилась инфляция

20 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

По сравнению с мартом показатель инфляции снизился на 6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области показатель годовой инфляции в марте существенно снизился по сравнению с февралем — 3,5% против 11,3%. Основная причина в том, что в расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте. «Показатель годовой инфляции в Свердловской области в марте существенно снизился и составил 3,5% после 11,3% в феврале. Основная причина такой динамики в регионе, как и в целом по стране — так называемый статистический эффект высокой базы. В расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в марте прошлого года. Тогда цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей», — рассказали в Центробанке. В целом по стране инфляция в этом году составит 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%, дают прогноз аналитики. Аналогичный прогноз давали и в Минэкономразивтия РФ.

В Свердловской области показатель годовой инфляции в марте существенно снизился по сравнению с февралем — 3,5% против 11,3%. Основная причина в том, что в расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в марте 2022 года после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте. «Показатель годовой инфляции в Свердловской области в марте существенно снизился и составил 3,5% после 11,3% в феврале. Основная причина такой динамики в регионе, как и в целом по стране — так называемый статистический эффект высокой базы. В расчете инфляции перестал учитываться резкий скачок цен в марте прошлого года. Тогда цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей», — рассказали в Центробанке. В целом по стране инфляция в этом году составит 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%, дают прогноз аналитики. Аналогичный прогноз давали и в Минэкономразивтия РФ.