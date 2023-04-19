Обвиняемого в растрате миллионов рублей пермского священника отправили в СИЗО

20 апреля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Николая Вернигора вновь заключили под стражу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае священника Николая Вернигора, попавшего под уголовное дело, вновь поместили под стражу. По информации СМИ, меру пресечения обвиняемому пересмотрел Свердловский районный суд Перми. «Свердловский суд Перми пересмотрел меру пресечения священнику Николаю Вернигору, поместив в СИЗО до 13 мая. Следователи зафиксировали, что обвиняемый [нарушил условия меры пресечения], включил телефон и вышел в интернет», — сообщает 59.RU. Следствие считает Вернигора причастным к краже имущества Кудымкарской епархии, а также растрате 10 миллионов рублей. С ноября 2022 года по март 2023 года священник находился в СИЗО, затем суд отправил его под домашний арест. Ранее стало известно, что Вернигор высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. Своей вины в совершении преступления Вернигор не признает.

В Пермском крае священника Николая Вернигора, попавшего под уголовное дело, вновь поместили под стражу. По информации СМИ, меру пресечения обвиняемому пересмотрел Свердловский районный суд Перми. «Свердловский суд Перми пересмотрел меру пресечения священнику Николаю Вернигору, поместив в СИЗО до 13 мая. Следователи зафиксировали, что обвиняемый [нарушил условия меры пресечения], включил телефон и вышел в интернет», — сообщает 59.RU. Следствие считает Вернигора причастным к краже имущества Кудымкарской епархии, а также растрате 10 миллионов рублей. С ноября 2022 года по март 2023 года священник находился в СИЗО, затем суд отправил его под домашний арест. Ранее стало известно, что Вернигор высказывал угрозы в адрес секретаря Пермской епархии РПЦ Андрея Литовки. Своей вины в совершении преступления Вернигор не признает.