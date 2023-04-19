Прокуратура в ХМАО помогла инвалиду, с которого списывали чужие долги

20 апреля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Инвалиду по ошибке приписали чужие долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в результате ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались денежные средства в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом ошибочно идентифицированный в качестве должника гражданин на территории Сургутского района никогда не проживал, кредитные обязательства на себя не принимал», — говорится на сайте ведомства. После проверки прокуратура потребовала приставов устранить нарушения. Сейчас все незаконно списанные деньги вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба.

Прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в результате ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались денежные средства в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом ошибочно идентифицированный в качестве должника гражданин на территории Сургутского района никогда не проживал, кредитные обязательства на себя не принимал», — говорится на сайте ведомства. После проверки прокуратура потребовала приставов устранить нарушения. Сейчас все незаконно списанные деньги вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба.