19 апреля 2023

Прокуратура в ХМАО помогла инвалиду, с которого списывали чужие долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
Инвалиду по ошибке приписали чужие долги Фото:

Прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в результате ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались денежные средства в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом ошибочно идентифицированный в качестве должника гражданин на территории Сургутского района никогда не проживал, кредитные обязательства на себя не принимал», — говорится на сайте ведомства.

После проверки прокуратура потребовала приставов устранить нарушения. Сейчас все незаконно списанные деньги вернули.

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба.

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Прокуратура Сургутского района помогла инвалиду, с которого приставы незаконно списывали чужие долги. Его по ошибке приняли за другого человека. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что судебным приставом в результате ошибочной идентификации должника с инвалида незаконно взыскивались денежные средства в счет погашения кредитной задолженности по исполнительном производству. При этом ошибочно идентифицированный в качестве должника гражданин на территории Сургутского района никогда не проживал, кредитные обязательства на себя не принимал», — говорится на сайте ведомства. После проверки прокуратура потребовала приставов устранить нарушения. Сейчас все незаконно списанные деньги вернули. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района прокуратура помогла 11-летней школьнице отсудить у образовательного учреждения 350 тысяч рублей за моральный вред. С крыши школы на девочку упала снежная глыба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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