Суд арестовал бывшего замминистра культуры Ярилову

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Ольгу Ярилову отправят в СИЗО Фото:

В Москве суд принял решение арестовать бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

«Суд в Москве арестовал бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ее поместят в СИЗО до 16 июня.

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В Москве суд принял решение арестовать бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». «Суд в Москве арестовал бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ее поместят в СИЗО до 16 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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