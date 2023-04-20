Суд арестовал бывшего замминистра культуры Ярилову

Ольгу Ярилову отправят в СИЗО
В Москве суд принял решение арестовать бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».
«Суд в Москве арестовал бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями», — сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ее поместят в СИЗО до 16 июня.
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