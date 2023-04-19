19 апреля 2023

Курганская ФСБ вычислила группу организаторов фиктивных браков с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, свидетель, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
В Кургане судили участников фиктивных браков с мигрантами Фото:

Жители города Куртамыш (Курганская область) были признаны виновными в организации фиктивных браков для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Курганской области.

«Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли противоправные действия двоих жителей г. Куртамыша. Фигуранты уголовного дела, мужчина и женщина, оказывали содействие иностранцам в заключении фиктивных», — рассказали в УФСБ. После похода в ЗАГС иностранцы получали вид на жительство в РФ.

Организацией преступлений занимался уроженец одной из республик Средней Азии и местная жительница. Мужчина находил мигрантов, а женщина сочеталась с ними браком, или просила это сделать своих подруг за вознаграждение. Также она прописывала иностранцев у себя.

Мужчину и женщину признали виновными. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам. Наказание вынесено условно. Вид на жительство для мигрантов аннулировали.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов. Женщина лишилась службы из-за нарушений в работе с иностранцами.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Куртамыш (Курганская область) были признаны виновными в организации фиктивных браков для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Курганской области. «Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли противоправные действия двоих жителей г. Куртамыша. Фигуранты уголовного дела, мужчина и женщина, оказывали содействие иностранцам в заключении фиктивных», — рассказали в УФСБ. После похода в ЗАГС иностранцы получали вид на жительство в РФ. Организацией преступлений занимался уроженец одной из республик Средней Азии и местная жительница. Мужчина находил мигрантов, а женщина сочеталась с ними браком, или просила это сделать своих подруг за вознаграждение. Также она прописывала иностранцев у себя. Мужчину и женщину признали виновными. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам. Наказание вынесено условно. Вид на жительство для мигрантов аннулировали. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов. Женщина лишилась службы из-за нарушений в работе с иностранцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...