Курганская ФСБ вычислила группу организаторов фиктивных браков с мигрантами

20 апреля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В Кургане судили участников фиктивных браков с мигрантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Куртамыш (Курганская область) были признаны виновными в организации фиктивных браков для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Курганской области. «Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли противоправные действия двоих жителей г. Куртамыша. Фигуранты уголовного дела, мужчина и женщина, оказывали содействие иностранцам в заключении фиктивных», — рассказали в УФСБ. После похода в ЗАГС иностранцы получали вид на жительство в РФ. Организацией преступлений занимался уроженец одной из республик Средней Азии и местная жительница. Мужчина находил мигрантов, а женщина сочеталась с ними браком, или просила это сделать своих подруг за вознаграждение. Также она прописывала иностранцев у себя. Мужчину и женщину признали виновными. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам. Наказание вынесено условно. Вид на жительство для мигрантов аннулировали. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов. Женщина лишилась службы из-за нарушений в работе с иностранцами.

Жители города Куртамыш (Курганская область) были признаны виновными в организации фиктивных браков для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Курганской области. «Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли противоправные действия двоих жителей г. Куртамыша. Фигуранты уголовного дела, мужчина и женщина, оказывали содействие иностранцам в заключении фиктивных», — рассказали в УФСБ. После похода в ЗАГС иностранцы получали вид на жительство в РФ. Организацией преступлений занимался уроженец одной из республик Средней Азии и местная жительница. Мужчина находил мигрантов, а женщина сочеталась с ними браком, или просила это сделать своих подруг за вознаграждение. Также она прописывала иностранцев у себя. Мужчину и женщину признали виновными. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам. Наказание вынесено условно. Вид на жительство для мигрантов аннулировали. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов. Женщина лишилась службы из-за нарушений в работе с иностранцами.