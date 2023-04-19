Курганская ФСБ вычислила группу организаторов фиктивных браков с мигрантами

Жители города Куртамыш (Курганская область) были признаны виновными в организации фиктивных браков для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Курганской области.
«Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли противоправные действия двоих жителей г. Куртамыша. Фигуранты уголовного дела, мужчина и женщина, оказывали содействие иностранцам в заключении фиктивных», — рассказали в УФСБ. После похода в ЗАГС иностранцы получали вид на жительство в РФ.
Организацией преступлений занимался уроженец одной из республик Средней Азии и местная жительница. Мужчина находил мигрантов, а женщина сочеталась с ними браком, или просила это сделать своих подруг за вознаграждение. Также она прописывала иностранцев у себя.
Мужчину и женщину признали виновными. Ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам. Наказание вынесено условно. Вид на жительство для мигрантов аннулировали.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов. Женщина лишилась службы из-за нарушений в работе с иностранцами.
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