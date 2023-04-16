Сотрудницу курганской полиции уволили из-за мигрантов

Экс-сотрудница отдела миграции МО МВД «Шадринский» (Курганская область) была уволена за нарушения в работе с иностранными гражданами. Данные появились на сайте районного суда.
«Приказом начальника УМВД России по Курганской области Ш. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы. <…> Иностранных граждан <…> необоснованно освободила от административной ответственности», — указано в материалах дела. Женщина обратилась в суд с иском об отмене результатов проверки и увольнения.
Суть претензий работодателя сводилась к тому, что не на всех доставленных в отдел полиции мигрантов составляли протоколы о нарушениях. По мнению проверяющих, действия женщины «позволили избежать иностранным гражданам административной ответственности и беспрепятственно въехать на территорию Российской Федерации». Экс-сотрудница заявляла, что докладывала о всех своих действиях начальству. Оформить всех доставленных она не успевала из-за высокой нагрузки по службе.
Сперва женщину восстановили на работе, однако спустя несколько месяцев ее снова уволили приказом начальника УМВД. Суды о результатах проверки длились несколько лет. Последняя апелляция в областном суде в начале апреля подтвердила правоту УМВД в споре.
Ранее URA.RU сообщало, что зачинщица драки в курганском отделе полиции получила иск. Бывшая сотрудница куртамышской полиции должна будет выплатить стоимость нанесенного отделению ущерба.
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