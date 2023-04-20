Bloomberg: стремление Макрона говорить с Путиным через Китай раскалывает ЕС

20 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон хочет заручиться поддержкой президента РФ через Си Цзиньпина Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам с Россией при поддержке председателя КНР Си Цзиньпина подрывает единство Евросоюза. Об этом сообщает обозреватель Аня Нуссбаум. «Стремление Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для <…> переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны некоторых союзников, которые считают такие усилия преждевременными и могут подорвать европейское единство», — пишет Аня Нуссбаум для Bloomberg. Некоторые союзники Франции сомневаются в искренности Китая завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Они ссылаются на «безграничную дружбу» между КНР и РФ. Ранее Bloomberg также сообщал, что Макрон хочет привлечь Китай для мира между Россией и Украиной. Эммануэль Макрон посещал Китай, где встречался с Си Цзиньпином и пытался уговорить его ужесточить свое отношение к РФ. В ходе встречи Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве. Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам с Россией при поддержке председателя КНР Си Цзиньпина подрывает единство Евросоюза. Об этом сообщает обозреватель Аня Нуссбаум. «Стремление Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для <…> переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны некоторых союзников, которые считают такие усилия преждевременными и могут подорвать европейское единство», — пишет Аня Нуссбаум для Bloomberg. Некоторые союзники Франции сомневаются в искренности Китая завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Они ссылаются на «безграничную дружбу» между КНР и РФ. Ранее Bloomberg также сообщал, что Макрон хочет привлечь Китай для мира между Россией и Украиной. Эммануэль Макрон посещал Китай, где встречался с Си Цзиньпином и пытался уговорить его ужесточить свое отношение к РФ. В ходе встречи Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве. Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».