Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам с Россией при поддержке председателя КНР Си Цзиньпина подрывает единство Евросоюза. Об этом сообщает обозреватель Аня Нуссбаум.
«Стремление Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для <…> переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны некоторых союзников, которые считают такие усилия преждевременными и могут подорвать европейское единство», —
Некоторые союзники Франции сомневаются в искренности Китая завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Они ссылаются на «безграничную дружбу» между КНР и РФ.
Ранее Bloomberg также сообщал, что Макрон хочет привлечь Китай для мира между Россией и Украиной. Эммануэль Макрон посещал Китай, где встречался с Си Цзиньпином и пытался уговорить его ужесточить свое отношение к РФ. В ходе встречи Франция и Китай договорились о военном сотрудничестве. Макрон хочет разработать с КНР программу российско-украинских переговоров, сообщает «Национальная служба новостей».
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