Строительная компания Андрея Симановского вошла в Гильдию строителей Урала

Компания «Сима-строй» вошла в Гильдию строителей Урала
Строительная компания «Сима-строй» владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского вошла в реестр Гильдии строителей Урала. Информация об этом появилась на официальном сайте Гильдии.
«Общество с ограниченной ответственностью „Сима-Строй“. Статус — является членом», — говорится в документах.
О том, что меценат и бизнесмен Андрей Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй», URA.RU сообщало в феврале. Она займется строительством жилых и нежилых зданий.
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