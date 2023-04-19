19 апреля 2023

Строительная компания Андрея Симановского вошла в Гильдию строителей Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Сима-строй» вошла в Гильдию строителей Урала Фото:

Строительная компания «Сима-строй» владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского вошла в реестр Гильдии строителей Урала. Информация об этом появилась на официальном сайте Гильдии.

«Общество с ограниченной ответственностью „Сима-Строй“. Статус — является членом», — говорится в документах.

О том, что меценат и бизнесмен Андрей Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй», URA.RU сообщало в феврале. Она займется строительством жилых и нежилых зданий.

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Строительная компания «Сима-строй» владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского вошла в реестр Гильдии строителей Урала. Информация об этом появилась на официальном сайте Гильдии. «Общество с ограниченной ответственностью „Сима-Строй“. Статус — является членом», — говорится в документах. О том, что меценат и бизнесмен Андрей Симановский зарегистрировал компанию «Сима-строй», URA.RU сообщало в феврале. Она займется строительством жилых и нежилых зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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