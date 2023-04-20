Три уральских миллиардера увеличили состояние и попали в рейтинг Forbes

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Бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский попали в свежий рейтинг Forbes Фото:

Уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский попали в список богатейших россиян. Рейтинг российских миллиардеров за 2023 год опубликован на сайте Forbes.

Выше всех в рейтинге «110 российских миллиардеров — 2023» поднялся со-основатель Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Его состояние оценивается в 4,3 млрд рублей, при этом в прошлом году он заработал 1,9 млрд.

На 36 месте находится основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин с состоянием 3,4 млрд рублей (в 2022 — 1,8 млрд). 70 место занял основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский с доходом в 1,7 млрд долларов. В 2022 году он заработал столько же.

Ранее журнал Forbes включил Козицына, Алтушкина и Пумпянского в список богатейших людей мира. Со-основатель УГМК занял 636-ю строчку рейтинга, основатель РМК — 852-е, а основатель ТМК — 1725-е место.

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Уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский попали в список богатейших россиян. Рейтинг российских миллиардеров за 2023 год опубликован на сайте Forbes. Выше всех в рейтинге «110 российских миллиардеров — 2023» поднялся со-основатель Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Его состояние оценивается в 4,3 млрд рублей, при этом в прошлом году он заработал 1,9 млрд. На 36 месте находится основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин с состоянием 3,4 млрд рублей (в 2022 — 1,8 млрд). 70 место занял основатель Трубной металлургической компании, бывший президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский с доходом в 1,7 млрд долларов. В 2022 году он заработал столько же. Ранее журнал Forbes включил Козицына, Алтушкина и Пумпянского в список богатейших людей мира. Со-основатель УГМК занял 636-ю строчку рейтинга, основатель РМК — 852-е, а основатель ТМК — 1725-е место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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