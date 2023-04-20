Служба поддержки банка «Тинькофф» сообщила пользователям, которым ранее вернули деньги за покупки от 11 апреля, что средства все-таки спишут в ближайшие два дня. Скрин диалога с техподдержкой URA.RU предоставил читатель.
«19 апреля вернули деньги за покупку, которую вы оплатили 11 апреля. Это произошло, потому что банк, который обслуживает магазин, не успел прислать нам подтверждение операции. После получение подтверждения от банка спишем сумму покупки в течение двух дней», — говорится в ответе «Тинькофф».
Клиенты банка «Тинькофф» из Свердловской области 19 апреля массово стали получать обратно на карту деньги, которые тратили 11 апреля. Об этом URA.RU рассказывали сразу несколько читателей.
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