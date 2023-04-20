«Тинькофф» пообещал списать у свердловчан деньги, возвращенные по ошибке. Скрин

20 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В ближайшие два дня у клиентов банка, которым вернули деньги за покупки от 11 апреля, все-таки спишут средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Служба поддержки банка «Тинькофф» сообщила пользователям, которым ранее вернули деньги за покупки от 11 апреля, что средства все-таки спишут в ближайшие два дня. Скрин диалога с техподдержкой URA.RU предоставил читатель. «19 апреля вернули деньги за покупку, которую вы оплатили 11 апреля. Это произошло, потому что банк, который обслуживает магазин, не успел прислать нам подтверждение операции. После получение подтверждения от банка спишем сумму покупки в течение двух дней», — говорится в ответе «Тинькофф». Клиенты банка «Тинькофф» из Свердловской области 19 апреля массово стали получать обратно на карту деньги, которые тратили 11 апреля. Об этом URA.RU рассказывали сразу несколько читателей. В банке пообещали все-таки списать деньги, которые вернулись вчера Скрин: приложение банка «Тинькофф»

Служба поддержки банка «Тинькофф» сообщила пользователям, которым ранее вернули деньги за покупки от 11 апреля, что средства все-таки спишут в ближайшие два дня. Скрин диалога с техподдержкой URA.RU предоставил читатель. «19 апреля вернули деньги за покупку, которую вы оплатили 11 апреля. Это произошло, потому что банк, который обслуживает магазин, не успел прислать нам подтверждение операции. После получение подтверждения от банка спишем сумму покупки в течение двух дней», — говорится в ответе «Тинькофф». Клиенты банка «Тинькофф» из Свердловской области 19 апреля массово стали получать обратно на карту деньги, которые тратили 11 апреля. Об этом URA.RU рассказывали сразу несколько читателей.