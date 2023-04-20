«Тинькофф» пообещал списать у свердловчан деньги, возвращенные по ошибке. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мир, виза, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп, viza
В ближайшие два дня у клиентов банка, которым вернули деньги за покупки от 11 апреля, все-таки спишут средства Фото:

Служба поддержки банка «Тинькофф» сообщила пользователям, которым ранее вернули деньги за покупки от 11 апреля, что средства все-таки спишут в ближайшие два дня. Скрин диалога с техподдержкой URA.RU предоставил читатель.

«19 апреля вернули деньги за покупку, которую вы оплатили 11 апреля. Это произошло, потому что банк, который обслуживает магазин, не успел прислать нам подтверждение операции. После получение подтверждения от банка спишем сумму покупки в течение двух дней», — говорится в ответе «Тинькофф».

Клиенты банка «Тинькофф» из Свердловской области 19 апреля массово стали получать обратно на карту деньги, которые тратили 11 апреля. Об этом URA.RU рассказывали сразу несколько читателей.

В банке пообещали все-таки списать деньги, которые вернулись вчера
В банке пообещали все-таки списать деньги, которые вернулись вчера

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба поддержки банка «Тинькофф» сообщила пользователям, которым ранее вернули деньги за покупки от 11 апреля, что средства все-таки спишут в ближайшие два дня. Скрин диалога с техподдержкой URA.RU предоставил читатель. «19 апреля вернули деньги за покупку, которую вы оплатили 11 апреля. Это произошло, потому что банк, который обслуживает магазин, не успел прислать нам подтверждение операции. После получение подтверждения от банка спишем сумму покупки в течение двух дней», — говорится в ответе «Тинькофф». Клиенты банка «Тинькофф» из Свердловской области 19 апреля массово стали получать обратно на карту деньги, которые тратили 11 апреля. Об этом URA.RU рассказывали сразу несколько читателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...