Тюменский подросток-убийца признался в еще одном преступлении

Подросток из Викуловского района (Тюменская область) Владимир Бернгард, который в 17 лет был осужден за убийство, частично признал вину в еще одном преступлении и получил дополнительный месяц лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Суд признал ранее осужденного за убийство и покушение на убийство Владимира Бернгарда виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Будучи в возрасте 17-лет Бернгард был осужден за убийство своего знакомого и покушение на лишение жизни хозяйки дома, где троица выпивала. Молодой человек зарезал мужчину ножом, а женщину пытался заколоть еще и вилкой, однако она смогла выжить.
Согласно новому обвинению, вину по которому Бернгард признал частично, за день до совершенного убийства он также избил человека. Вместе со своим знакомым Вячеславом Квашниным (также осужденным к лишению свободы) парень напал на отца девочки, которую обижал сын его приятеля. Мужчина вступился за дочь, пообещав сыну Квашнина «вырвать ему ноги», за что позднее и был избит.
Ранее за убийство и покушение на него Бернгард был приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. После нового суда его срок увеличили на месяц. Кроме того, из воспитательной колонии его отправят на общий режим.
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