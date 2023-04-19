Тюменский подросток-убийца признался в еще одном преступлении

В Тюменской области еще раз осудили Владимира Бернгарда, который в 17 лет убил человека

20 апреля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

За день до убийства парень напал на мужчину и избил его Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подросток из Викуловского района (Тюменская область) Владимир Бернгард, который в 17 лет был осужден за убийство, частично признал вину в еще одном преступлении и получил дополнительный месяц лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд признал ранее осужденного за убийство и покушение на убийство Владимира Бернгарда виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Будучи в возрасте 17-лет Бернгард был осужден за убийство своего знакомого и покушение на лишение жизни хозяйки дома, где троица выпивала. Молодой человек зарезал мужчину ножом, а женщину пытался заколоть еще и вилкой, однако она смогла выжить. Согласно новому обвинению, вину по которому Бернгард признал частично, за день до совершенного убийства он также избил человека. Вместе со своим знакомым Вячеславом Квашниным (также осужденным к лишению свободы) парень напал на отца девочки, которую обижал сын его приятеля. Мужчина вступился за дочь, пообещав сыну Квашнина «вырвать ему ноги», за что позднее и был избит. Ранее за убийство и покушение на него Бернгард был приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. После нового суда его срок увеличили на месяц. Кроме того, из воспитательной колонии его отправят на общий режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подросток из Викуловского района (Тюменская область) Владимир Бернгард, который в 17 лет был осужден за убийство, частично признал вину в еще одном преступлении и получил дополнительный месяц лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд признал ранее осужденного за убийство и покушение на убийство Владимира Бернгарда виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По совокупности преступлений ему назначено лишение свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Будучи в возрасте 17-лет Бернгард был осужден за убийство своего знакомого и покушение на лишение жизни хозяйки дома, где троица выпивала. Молодой человек зарезал мужчину ножом, а женщину пытался заколоть еще и вилкой, однако она смогла выжить. Согласно новому обвинению, вину по которому Бернгард признал частично, за день до совершенного убийства он также избил человека. Вместе со своим знакомым Вячеславом Квашниным (также осужденным к лишению свободы) парень напал на отца девочки, которую обижал сын его приятеля. Мужчина вступился за дочь, пообещав сыну Квашнина «вырвать ему ноги», за что позднее и был избит. Ранее за убийство и покушение на него Бернгард был приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. После нового суда его срок увеличили на месяц. Кроме того, из воспитательной колонии его отправят на общий режим.