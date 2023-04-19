19 апреля 2023

Жителей ХМАО зовут мыть посуду за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, тарелки, посуда
За вахту кухонным работником обещают платить почти 100 тысяч рублей Фото:

Жителям ХМАО предлагают работу мойщиками посуды. За вахту сотрудникам обещают платить почти 100 тысяч рублей.

«Доход: 97 500 рублей за вахту 45 дней. Оформляем официально и по договору — стабильные выплаты заработной платы два раза в месяц», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа».

Сотрудников обещают обеспечить местом проживания, питанием и спецодеждой. Однако, кроме мытья посуды, придется чистить овощи и убирать кухню.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самые дорогие профессии, на которых платят каждый день. Ими оказались курьеры, водители и мастера по ремонту бытовой техники. Работникам готовы платить от 60 до 170 тысяч рублей.

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Жителям ХМАО предлагают работу мойщиками посуды. За вахту сотрудникам обещают платить почти 100 тысяч рублей. «Доход: 97 500 рублей за вахту 45 дней. Оформляем официально и по договору — стабильные выплаты заработной платы два раза в месяц», — говорится в объявлении сервиса «Авито Работа». Сотрудников обещают обеспечить местом проживания, питанием и спецодеждой. Однако, кроме мытья посуды, придется чистить овощи и убирать кухню. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назвали самые дорогие профессии, на которых платят каждый день. Ими оказались курьеры, водители и мастера по ремонту бытовой техники. Работникам готовы платить от 60 до 170 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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