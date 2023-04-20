Вирусолог Чепурнов предупредил об опасности штамма «Арктур»

Новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. В таком случае его скорость распространения вместе с тяжелым протеканием от других видов будут опасны для людей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов.
«У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрестов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо», — сообщил Александр Чепурнов.
Профессор также указал на то, что у россиян уже нет иммунитета, который поможет не заразиться снова. «Ни вакцинация, ни переболевание не защищают от повторного заболевания. Но тяжесть у вакцинированных или переболевших тяжесть заболеваний легче, ниже. Сегодня и стало легче, потому что комбинация сложилась такая: и омикрон сам по себе ослаб, и народ в мире прошел процедуру перебеливания или вакцинации, или и того, и другого вместе», — отметил собеседник агентства.
В России зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». Он является подвидом «Омикрона» и отличается повышенной заразностью. Одним из симптомов заражения выделяют конъюнктивит. Научное сообщество уверено, что штамм не вызовет серьезного подъема заболеваемости.
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