Вирусолог Чепурнов предупредил об опасности штамма «Арктур»

21 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

«Арктур» может рекомбинироваться с «Дельтой», которая приводила к тяжелым последствиям у людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. В таком случае его скорость распространения вместе с тяжелым протеканием от других видов будут опасны для людей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрестов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо», — сообщил Александр Чепурнов. Профессор также указал на то, что у россиян уже нет иммунитета, который поможет не заразиться снова. «Ни вакцинация, ни переболевание не защищают от повторного заболевания. Но тяжесть у вакцинированных или переболевших тяжесть заболеваний легче, ниже. Сегодня и стало легче, потому что комбинация сложилась такая: и омикрон сам по себе ослаб, и народ в мире прошел процедуру перебеливания или вакцинации, или и того, и другого вместе», — отметил собеседник агентства. В России зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». Он является подвидом «Омикрона» и отличается повышенной заразностью. Одним из симптомов заражения выделяют конъюнктивит. Научное сообщество уверено, что штамм не вызовет серьезного подъема заболеваемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый штамм коронавируса «Арктур», являющийся подвидом «Омикрона», представляет опасность, так как может рекомбинироваться с более ранними штаммами. В таком случае его скорость распространения вместе с тяжелым протеканием от других видов будут опасны для людей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов. «У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрестов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжелым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо», — сообщил Александр Чепурнов. Профессор также указал на то, что у россиян уже нет иммунитета, который поможет не заразиться снова. «Ни вакцинация, ни переболевание не защищают от повторного заболевания. Но тяжесть у вакцинированных или переболевших тяжесть заболеваний легче, ниже. Сегодня и стало легче, потому что комбинация сложилась такая: и омикрон сам по себе ослаб, и народ в мире прошел процедуру перебеливания или вакцинации, или и того, и другого вместе», — отметил собеседник агентства. В России зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». Он является подвидом «Омикрона» и отличается повышенной заразностью. Одним из симптомов заражения выделяют конъюнктивит. Научное сообщество уверено, что штамм не вызовет серьезного подъема заболеваемости.