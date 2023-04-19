Житель Кургана воссоздал свой город в игре Minecraft. Фото

20 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Курган появился в популярных играх Minecraft и Euro Truck Simulator 2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана, аниматор киностудии CompactTV Жюльен Мурзин воссоздал свой город в видеоигре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам мультипликатор. «Картинка сделана мной. Так совпало, что в последние дни я думаю о стеле нашего города. На днях зашел первый раз в игру и увидел ее возможности. Мне стало интересно, а можно ли наш город перенести в Minecraft», — рассказал URA.RU мультипликатор. По словам Мурзина, до этого он пробовал сделать модель курганской стеллы по фото, а также распечатал ее на 3D принтере. «Я ее еще на площадь приделал, хотел порадовать курганцев, повеселить, но все подумали, что это настоящее сооружение», — пояснил аниматор. Мурзин также планирует продолжать воссоздавать Курган в игре дальше. Между тем, Курган также засветился и в другой видеоигре. Разработчик 10avoid из Санкт-Петербурга создал модификацию, которая позволяет добавить карту региона в игру Euro Truck Simulator 2 (ETS 2). Как пояснил URA.RU автор, проект по разработке модификаций создан, потому что ему хотелось отобразить реальные города в игре. «Карта развивается уже несколько лет. Раз в несколько месяцев выходит обновление с новыми территориями», — добавил разработчик. Сообщается, что в скором времени планируется создание карт Казани, Тюмени, Ишима и Омска. Ранее URA.RU писало, что нейросеть показала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа разработана Сбером и способна создавать качественное изображение по текстовому запросу. Курганский мультипликатор воссоздал символ города в игре Minecraft Фото: аниматор киностудии CompactTV Жюльен Мурзин Разработчик из Санкт-Петербурга добавил карту Кургана в симулятор дальнобойщика Фото: группа «SibirMap 2.0 UE by 10avoid» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана, аниматор киностудии CompactTV Жюльен Мурзин воссоздал свой город в видеоигре Minecraft. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам мультипликатор. «Картинка сделана мной. Так совпало, что в последние дни я думаю о стеле нашего города. На днях зашел первый раз в игру и увидел ее возможности. Мне стало интересно, а можно ли наш город перенести в Minecraft», — рассказал URA.RU мультипликатор. По словам Мурзина, до этого он пробовал сделать модель курганской стеллы по фото, а также распечатал ее на 3D принтере. «Я ее еще на площадь приделал, хотел порадовать курганцев, повеселить, но все подумали, что это настоящее сооружение», — пояснил аниматор. Мурзин также планирует продолжать воссоздавать Курган в игре дальше. Между тем, Курган также засветился и в другой видеоигре. Разработчик 10avoid из Санкт-Петербурга создал модификацию, которая позволяет добавить карту региона в игру Euro Truck Simulator 2 (ETS 2). Как пояснил URA.RU автор, проект по разработке модификаций создан, потому что ему хотелось отобразить реальные города в игре. «Карта развивается уже несколько лет. Раз в несколько месяцев выходит обновление с новыми территориями», — добавил разработчик. Сообщается, что в скором времени планируется создание карт Казани, Тюмени, Ишима и Омска. Ранее URA.RU писало, что нейросеть показала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа разработана Сбером и способна создавать качественное изображение по текстовому запросу.