Судимый учитель из ХМАО оказался лидером экстремистской группировки

20 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Учитель оказался организатором группировки экстремистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судимый учитель из Сургутского района оказался организатором группировки экстремистов «Верховный совет СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Силовики ранее задержали ее участников, члены пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Одним из фигурантов дела стал житель Сургутского района 1979 года рождения. Мужчина работал в школе и продвигал в ней идеи национализма. Последствием его агитации стало убийство: его ученики убили невиновного человека. За это мужчина получил срок по статье „Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“, а его ученики оказались в колонии», — рассказал источник. Несмотря на это мужчина стал организатором экстремистской группировки в ХМАО. Ее деятельность была направлена на противодействие правоохранительным органам и угрозу жизни должностных лиц органов государственной власти. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU публиковало видео задержание этой экстремистской группировки. Силовики также обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, а также другие материалы экстремистского содержания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судимый учитель из Сургутского района оказался организатором группировки экстремистов «Верховный совет СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Силовики ранее задержали ее участников, члены пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Одним из фигурантов дела стал житель Сургутского района 1979 года рождения. Мужчина работал в школе и продвигал в ней идеи национализма. Последствием его агитации стало убийство: его ученики убили невиновного человека. За это мужчина получил срок по статье „Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“, а его ученики оказались в колонии», — рассказал источник. Несмотря на это мужчина стал организатором экстремистской группировки в ХМАО. Ее деятельность была направлена на противодействие правоохранительным органам и угрозу жизни должностных лиц органов государственной власти. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU публиковало видео задержание этой экстремистской группировки. Силовики также обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, а также другие материалы экстремистского содержания.