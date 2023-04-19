19 апреля 2023

Судимый учитель из ХМАО оказался лидером экстремистской группировки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, класс, мел, школа
Учитель оказался организатором группировки экстремистов Фото:

Судимый учитель из Сургутского района оказался организатором группировки экстремистов «Верховный совет СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Силовики ранее задержали ее участников, члены пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Одним из фигурантов дела стал житель Сургутского района 1979 года рождения. Мужчина работал в школе и продвигал в ней идеи национализма. Последствием его агитации стало убийство: его ученики убили невиновного человека. За это мужчина получил срок по статье „Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“, а его ученики оказались в колонии», — рассказал источник.

Несмотря на это мужчина стал организатором экстремистской группировки в ХМАО. Ее деятельность была направлена на противодействие правоохранительным органам и угрозу жизни должностных лиц органов государственной власти. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU публиковало видео задержание этой экстремистской группировки. Силовики также обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, а также другие материалы экстремистского содержания.

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Судимый учитель из Сургутского района оказался организатором группировки экстремистов «Верховный совет СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Силовики ранее задержали ее участников, члены пытались нарушить работу органов власти, а также призывали к насилию над силовиками. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. «Одним из фигурантов дела стал житель Сургутского района 1979 года рождения. Мужчина работал в школе и продвигал в ней идеи национализма. Последствием его агитации стало убийство: его ученики убили невиновного человека. За это мужчина получил срок по статье „Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления“, а его ученики оказались в колонии», — рассказал источник. Несмотря на это мужчина стал организатором экстремистской группировки в ХМАО. Ее деятельность была направлена на противодействие правоохранительным органам и угрозу жизни должностных лиц органов государственной власти. URA.RU направило запрос в Следственный комитет по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU публиковало видео задержание этой экстремистской группировки. Силовики также обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, а также другие материалы экстремистского содержания.
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