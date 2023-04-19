В Березниках простились с геройски погибшим участником СВО

20 апреля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Земляки проводили Андрея Воличенко в последний путь с воинскими почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Березниках Пермского края прошло прощание с погибшим 11 марта участником спецоперации Андреем Воличенко. 26-летний военнослужащий за проявленную в ходе СВО отвагу посмертно награжден орденом Мужества. Администрация Березников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила соболезнование родным погибшего. «Выражаем глубокие соболезнования родными и близким Андрея Воличенко, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Младший сержант Воличенко показал пример мужества и героизма на поле боя. 11 марта он пал смертью храбрых», — сообщает мэрия. Воличенко родился 26 июля 1997 года в Березниках, там же окончил школу и строительный техникум. После учебы прошел срочную службу в армии. За самоотверженность, отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, указом Президента РФ Воличенко посмертно награжден орденом Мужества, говорится на странице администрации Березников. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель СВО — денацификация и демилитаризация этой страны.

В Березниках Пермского края прошло прощание с погибшим 11 марта участником спецоперации Андреем Воличенко. 26-летний военнослужащий за проявленную в ходе СВО отвагу посмертно награжден орденом Мужества. Администрация Березников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила соболезнование родным погибшего. «Выражаем глубокие соболезнования родными и близким Андрея Воличенко, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Младший сержант Воличенко показал пример мужества и героизма на поле боя. 11 марта он пал смертью храбрых», — сообщает мэрия. Воличенко родился 26 июля 1997 года в Березниках, там же окончил школу и строительный техникум. После учебы прошел срочную службу в армии. За самоотверженность, отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, указом Президента РФ Воличенко посмертно награжден орденом Мужества, говорится на странице администрации Березников. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель СВО — денацификация и демилитаризация этой страны.