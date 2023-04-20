Скандальный чиновник из ЯНАО получил повышение в Запорожской области

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Чиновник из ЯНАО Николай Еланцев стал министром промышленности в Запорожской области Фото:

Экс-глава централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО Николай Еланцев получил высокую должность в Запорожской области. В марте его назначили министром промышленности, сообщается на сайте министерства.

«В феврале 2023 г. для решения поставленных задач по согласованию с Министерством промышленности и торговли РФ на должность и. о. Министра промышленности и энергетики ЗО назначен Еланцев Н.С. Передача полномочий и текущих дел проводится до конца марта», — говорится на сайте.

Несколько лет назад Еланцев нарушил антикоррупционное законодательство, устроив на работу бывшего госслужащего без предусмотренных законом процедур. Ранее URA.RU сообщало, что против Еланцева возбудили административное дело. Суд оштрафовал виновного на 20 тысяч рублей.

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Экс-глава централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО Николай Еланцев получил высокую должность в Запорожской области. В марте его назначили министром промышленности, сообщается на сайте министерства. «В феврале 2023 г. для решения поставленных задач по согласованию с Министерством промышленности и торговли РФ на должность и. о. Министра промышленности и энергетики ЗО назначен Еланцев Н.С. Передача полномочий и текущих дел проводится до конца марта», — говорится на сайте. Несколько лет назад Еланцев нарушил антикоррупционное законодательство, устроив на работу бывшего госслужащего без предусмотренных законом процедур. Ранее URA.RU сообщало, что против Еланцева возбудили административное дело. Суд оштрафовал виновного на 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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