СБУ возбудила дело против украинских разведчиков, которые не смогли угнать российский самолет

20 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Попытка угнать российский истребитель обернулась для украинцев потерей двух своих самолетов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против ряда военнослужащих, которые летом прошлого года решили провести «спецоперацию» без ведома начальства. В результате успешной работы российских спецслужб ВВС Украины потеряли два боевых истребителя и понесли потери в живой силе. «По данным следствия, отдельные военнослужащие решили провести „спецоперацию“ по завладению самолетом ВКС России. В результате… российские спецслужбы получили информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и самолетов. Это позволило совершить обстрел аэродрома „Канатово“ в Кировоградской области», — сказано на сайте СБУ. В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военнослужащих. Были полностью уничтожены два боевых истребителя; взлетная полоса и другая техника и здания на аэродроме получили значительные повреждения. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины, сообщает СБУ. По данным издания «Украинская правда», «спецоперацию» разработали бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и украинских ВВС. Однако российские спецслужбы использовали их план в своих интересах: аэродром «Канатово» был поражен высокоточным оружием. Авторам провальной «спецоперации», которая, по утверждению СБУ, проходила без ведома Главного управления разведки Украины, грозит пожизненное наказание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против ряда военнослужащих, которые летом прошлого года решили провести «спецоперацию» без ведома начальства. В результате успешной работы российских спецслужб ВВС Украины потеряли два боевых истребителя и понесли потери в живой силе. «По данным следствия, отдельные военнослужащие решили провести „спецоперацию“ по завладению самолетом ВКС России. В результате… российские спецслужбы получили информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и самолетов. Это позволило совершить обстрел аэродрома „Канатово“ в Кировоградской области», — сказано на сайте СБУ. В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военнослужащих. Были полностью уничтожены два боевых истребителя; взлетная полоса и другая техника и здания на аэродроме получили значительные повреждения. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины, сообщает СБУ. По данным издания «Украинская правда», «спецоперацию» разработали бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и украинских ВВС. Однако российские спецслужбы использовали их план в своих интересах: аэродром «Канатово» был поражен высокоточным оружием. Авторам провальной «спецоперации», которая, по утверждению СБУ, проходила без ведома Главного управления разведки Украины, грозит пожизненное наказание.