Ветеран разведки предупредил о подготовке провокации Запада возле Калининграда

24 апреля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Балтийский флот находится в боеготовности, сказал Рустем Клупов Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО сосредоточили силы и могут провести на Балтике учения с провокациями на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Есть угроза проведения учений НАТО на Балтике. Там скапливаются достаточные силы для того, чтобы продемонстрировать свою решимость по овладению Калининградским районом. Плюс еще Польша имеет поморскую дивизию, развернутую, отмобилизованную по штатам военного времени. Опасность при проведении учений может заключаться в том, что будут провокации в виде залетов самолетов с нарушением границы, приближение к границам нашей экономической зоны. Это очень опасно началом боевых действий на этом направлении», — сказал Рустем Клупов. Он подчеркнул, что такого рода провокации можно расценивать, как угрозу территориальной целостности России. «В тот период, когда у нас силы сосредоточены на Украине, нам, конечно, это воздействие неприятно, хоть и Балтийский флот находится в боевой готовности в Калининградской и Ленинградской областях. Тем не менее это воздействие на флот и раскачивание ситуации с политической точки зрения. Все понимают, что стоит только там чему-то начать развиваться, Белоруссия обязательно вступит в конфликт. Ядерное оружие у нас находится в готовности, и в случае угрозы территориальной целостности имеем право его применить. Будет оно тактическим или стратегическим, покажет ситуация», — объяснил полковник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО сосредоточили силы и могут провести на Балтике учения с провокациями на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Есть угроза проведения учений НАТО на Балтике. Там скапливаются достаточные силы для того, чтобы продемонстрировать свою решимость по овладению Калининградским районом. Плюс еще Польша имеет поморскую дивизию, развернутую, отмобилизованную по штатам военного времени. Опасность при проведении учений может заключаться в том, что будут провокации в виде залетов самолетов с нарушением границы, приближение к границам нашей экономической зоны. Это очень опасно началом боевых действий на этом направлении», — сказал Рустем Клупов. Он подчеркнул, что такого рода провокации можно расценивать, как угрозу территориальной целостности России. «В тот период, когда у нас силы сосредоточены на Украине, нам, конечно, это воздействие неприятно, хоть и Балтийский флот находится в боевой готовности в Калининградской и Ленинградской областях. Тем не менее это воздействие на флот и раскачивание ситуации с политической точки зрения. Все понимают, что стоит только там чему-то начать развиваться, Белоруссия обязательно вступит в конфликт. Ядерное оружие у нас находится в готовности, и в случае угрозы территориальной целостности имеем право его применить. Будет оно тактическим или стратегическим, покажет ситуация», — объяснил полковник.