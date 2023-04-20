Shot: подросток задержан по подозрению в убийстве десятилетней девочки в Карачаевске

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В Карачевске убита десятилетняя девочка, сообщает Shot Фото:

В Карачаевске обнаружили тело десятилетней девочки. По предварительным данным, ее зарезал 15-летний сосед.

«Тело 10-летней девочки с перерезанным горлом обнаружено в подъезде жилого дома в Карачаевске», — передает telegram-канал Shot. Подозреваемый в убийстве подросток задержан.

Ранее в Краснодарском крае был убит 19-летний молодой человек. Поводом для убийства стала приставка Sony PlayStation, передает телеканал 360.

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В Карачаевске обнаружили тело десятилетней девочки. По предварительным данным, ее зарезал 15-летний сосед. «Тело 10-летней девочки с перерезанным горлом обнаружено в подъезде жилого дома в Карачаевске», — передает telegram-канал Shot. Подозреваемый в убийстве подросток задержан. Ранее в Краснодарском крае был убит 19-летний молодой человек. Поводом для убийства стала приставка Sony PlayStation, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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