Shot: подросток задержан по подозрению в убийстве десятилетней девочки в Карачаевске

В Карачевске убита десятилетняя девочка, сообщает Shot
В Карачаевске обнаружили тело десятилетней девочки. По предварительным данным, ее зарезал 15-летний сосед.
«Тело 10-летней девочки с перерезанным горлом обнаружено в подъезде жилого дома в Карачаевске», — передает telegram-канал Shot. Подозреваемый в убийстве подросток задержан.
Ранее в Краснодарском крае был убит 19-летний молодой человек. Поводом для убийства стала приставка Sony PlayStation, передает телеканал 360.
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