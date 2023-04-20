Политологи объяснили назначение нового губернатора Красноярского края

Михаил Котюков знает особенности Красноярского края, обладает большим опытом работы в федеральных ведомствах и прошел школу губернаторов, поэтому стал идеальным кандидатом на должность главы региона. Таким мнением с URA.RU поделились директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Школа губернаторов — традиционный поставщик кадров на должность главы региона. У него большой федеральный опыт, в том числе в очень сложных проектах. Очень важно, что работал в Министерстве финансов. Плюс Котюков связан с регионом. Для Красноярского края это имеет существенное значение. Человек понимает специфику. Котюков работал в правительстве [бывшего губернатора Красноярского края Александра] Хлопонина Очень хорошо знает край, экономику и проблематику региона. Поэтому, на мой взгляд, это очень сильное назначение. Нужно напомнить, что Котюков обсуждался, как вероятный претендент на пост губернатора еще в 2017 году», — сказал Виктор Потуремский.
Похожую позицию высказал Минченко, отметив, что назначения Котюкова очень ждали в самом регионе. «Он рассматривался на эту позицию пять лет назад, и по всем объективным критериям это был оптимальный кандидат. Когда стало понятно, что вероятность ухода [экс-губернатора] Александра Усса в отставку очень высокая, я от многих слышал, что было бы здорово, если бы Котюкова назначили. Потому что свой, знает край, порядочный человек, профессиональный, адекватный. Это один из тех случаев, когда произошло попадание в ожидание региональной элиты. Важно отметить опыт работы в регионе и в федеральных органах власти, причем в нескольких министерствах, достаточно устойчивая репутация сильного профессионала. Плюсом является его возраст и что он выпускник школы губернаторов. Я думаю, что полный комплект», — объяснил политолог.
Александр Усс объявил о своей отставке в соцсетях. Сменить его на посту главы Красноярского Края президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову. Тот согласился.
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