Политологи объяснили назначение нового губернатора Красноярского края

Политологи назвали Котюкова идеальным кандидатом на пост главы Красноярского края

20 апреля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Михаила Котюкова рассматривали на должность губернатора пять лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Михаил Котюков знает особенности Красноярского края, обладает большим опытом работы в федеральных ведомствах и прошел школу губернаторов, поэтому стал идеальным кандидатом на должность главы региона. Таким мнением с URA.RU поделились директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Школа губернаторов — традиционный поставщик кадров на должность главы региона. У него большой федеральный опыт, в том числе в очень сложных проектах. Очень важно, что работал в Министерстве финансов. Плюс Котюков связан с регионом. Для Красноярского края это имеет существенное значение. Человек понимает специфику. Котюков работал в правительстве [бывшего губернатора Красноярского края Александра] Хлопонина Очень хорошо знает край, экономику и проблематику региона. Поэтому, на мой взгляд, это очень сильное назначение. Нужно напомнить, что Котюков обсуждался, как вероятный претендент на пост губернатора еще в 2017 году», — сказал Виктор Потуремский. Похожую позицию высказал Минченко, отметив, что назначения Котюкова очень ждали в самом регионе. «Он рассматривался на эту позицию пять лет назад, и по всем объективным критериям это был оптимальный кандидат. Когда стало понятно, что вероятность ухода [экс-губернатора] Александра Усса в отставку очень высокая, я от многих слышал, что было бы здорово, если бы Котюкова назначили. Потому что свой, знает край, порядочный человек, профессиональный, адекватный. Это один из тех случаев, когда произошло попадание в ожидание региональной элиты. Важно отметить опыт работы в регионе и в федеральных органах власти, причем в нескольких министерствах, достаточно устойчивая репутация сильного профессионала. Плюсом является его возраст и что он выпускник школы губернаторов. Я думаю, что полный комплект», — объяснил политолог. Александр Усс объявил о своей отставке в соцсетях. Сменить его на посту главы Красноярского Края президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову. Тот согласился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Михаил Котюков знает особенности Красноярского края, обладает большим опытом работы в федеральных ведомствах и прошел школу губернаторов, поэтому стал идеальным кандидатом на должность главы региона. Таким мнением с URA.RU поделились директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Школа губернаторов — традиционный поставщик кадров на должность главы региона. У него большой федеральный опыт, в том числе в очень сложных проектах. Очень важно, что работал в Министерстве финансов. Плюс Котюков связан с регионом. Для Красноярского края это имеет существенное значение. Человек понимает специфику. Котюков работал в правительстве [бывшего губернатора Красноярского края Александра] Хлопонина Очень хорошо знает край, экономику и проблематику региона. Поэтому, на мой взгляд, это очень сильное назначение. Нужно напомнить, что Котюков обсуждался, как вероятный претендент на пост губернатора еще в 2017 году», — сказал Виктор Потуремский. Похожую позицию высказал Минченко, отметив, что назначения Котюкова очень ждали в самом регионе. «Он рассматривался на эту позицию пять лет назад, и по всем объективным критериям это был оптимальный кандидат. Когда стало понятно, что вероятность ухода [экс-губернатора] Александра Усса в отставку очень высокая, я от многих слышал, что было бы здорово, если бы Котюкова назначили. Потому что свой, знает край, порядочный человек, профессиональный, адекватный. Это один из тех случаев, когда произошло попадание в ожидание региональной элиты. Важно отметить опыт работы в регионе и в федеральных органах власти, причем в нескольких министерствах, достаточно устойчивая репутация сильного профессионала. Плюсом является его возраст и что он выпускник школы губернаторов. Я думаю, что полный комплект», — объяснил политолог. Александр Усс объявил о своей отставке в соцсетях. Сменить его на посту главы Красноярского Края президент России Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову. Тот согласился.