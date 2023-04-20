20 апреля 2023

Читатели Le Figaro призвали Зеленского бежать из страны

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимиру Зеленскому посоветовали уезжать из Украины до прибытия Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо в ближайшее время покинуть страну. Это стоит сделать до приезда главы Минобороны России Сергея Шойгу, пишут читатели французской газеты Le Figaro. Подобной критике Зеленский подвергся после ряда его заявлений к НАТО.

«Сергей Шойгу, сейчас или никогда! Посмотрим, куда будет эвакуирован Зеленский. В Лондон, в Израиль к папе-маме… или в уже предложенный Брегансон?», — пишут читатели французской газеты Le Figaro.

Ранее стало известно, что Зеленский на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве потребовал приглашения Украины в НАТО. Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо в ближайшее время покинуть страну. Это стоит сделать до приезда главы Минобороны России Сергея Шойгу, пишут читатели французской газеты Le Figaro. Подобной критике Зеленский подвергся после ряда его заявлений к НАТО. «Сергей Шойгу, сейчас или никогда! Посмотрим, куда будет эвакуирован Зеленский. В Лондон, в Израиль к папе-маме… или в уже предложенный Брегансон?», — пишут читатели французской газеты Le Figaro. Ранее стало известно, что Зеленский на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве потребовал приглашения Украины в НАТО. Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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