Читатели Le Figaro призвали Зеленского бежать из страны

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо в ближайшее время покинуть страну. Это стоит сделать до приезда главы Минобороны России Сергея Шойгу, пишут читатели французской газеты Le Figaro. Подобной критике Зеленский подвергся после ряда его заявлений к НАТО.
«Сергей Шойгу, сейчас или никогда! Посмотрим, куда будет эвакуирован Зеленский. В Лондон, в Израиль к папе-маме… или в уже предложенный Брегансон?», — пишут читатели французской газеты
Ранее стало известно, что Зеленский на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве потребовал приглашения Украины в НАТО. Столтенберг посетил Украину впервые за время спецоперации, передает RT.
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