Путин подписал указ о назначении нового губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин назначил на должность врио главы Красноярского края Михаила Котюкова. Указ об этом опубликован на официальном сайте Кремля.
«В связи с заявлением Губернатора Красноярского края Усса А.В. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: 1. Принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. 2. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края», —
Михаил Котюков является выпускником первого потока в так называемой «школе губернаторов» (программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы). Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Котюков знает особенности Красноярского края, имеет большой опыт работы в федеральных ведомствах, поэтому стал идеальным кандидатом на эту должность, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Бывший губернатор региона Александр Усс займет другую должность «на федеральном уровне». Предложение о новой работе он получил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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