В городе ХМАО изменят важный автобусный маршрут

В Нягани (ХМАО) с 1 мая на шесть километров увеличат маршрут общественного транспорта №5. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что с учетом пожелания жителей маршрут будет проходить через все социально значимые объекты города.
«С учетом пожелания горожан с 1 мая маршрут №5 запланирован на 6 км длиннее. Он будет проходить через все социально значимые объекты города от района „Западный“ до района „Восточный“», — говорится в сообщении.
Уточняется, что первый рейс будет выходить в 6 утра. Для принятия решения по изменению маршрута был проведен опрос мнения горожан. Помимо этого, произойдет изменение в маршруте №7. Он будет заезжать на улицу Молдавскую. С 1 мая также будет запущен дачный маршрут.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая власти Сургута (ХМАО) внесут корректировки в дачные маршруты. Маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города. В целом режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября.
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