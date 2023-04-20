20 апреля 2023
19 апреля 2023

В городе ХМАО изменят важный автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно новой схеме движения, маршрут будет проходить от района «Звездный» до района «Восточный» Фото:

В Нягани (ХМАО) с 1 мая на шесть километров увеличат маршрут общественного транспорта №5. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что с учетом пожелания жителей маршрут будет проходить через все социально значимые объекты города.

«С учетом пожелания горожан с 1 мая маршрут №5 запланирован на 6 км длиннее. Он будет проходить через все социально значимые объекты города от района „Западный“ до района „Восточный“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый рейс будет выходить в 6 утра. Для принятия решения по изменению маршрута был проведен опрос мнения горожан. Помимо этого, произойдет изменение в маршруте №7. Он будет заезжать на улицу Молдавскую. С 1 мая также будет запущен дачный маршрут.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая власти Сургута (ХМАО) внесут корректировки в дачные маршруты. Маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города. В целом режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября.

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В Нягани (ХМАО) с 1 мая на шесть километров увеличат маршрут общественного транспорта №5. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что с учетом пожелания жителей маршрут будет проходить через все социально значимые объекты города. «С учетом пожелания горожан с 1 мая маршрут №5 запланирован на 6 км длиннее. Он будет проходить через все социально значимые объекты города от района „Западный“ до района „Восточный“», — говорится в сообщении. Уточняется, что первый рейс будет выходить в 6 утра. Для принятия решения по изменению маршрута был проведен опрос мнения горожан. Помимо этого, произойдет изменение в маршруте №7. Он будет заезжать на улицу Молдавскую. С 1 мая также будет запущен дачный маршрут. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая власти Сургута (ХМАО) внесут корректировки в дачные маршруты. Маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города. В целом режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября.
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