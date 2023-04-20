20 апреля 2023
19 апреля 2023

Тюменские фермеры «играют с огнем», бросая земледелие

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревня, лес, поля, село, сельская местность, природа
В Тюменской области сорняками зарастают 30 миллионов квадратных метров плодородной земли Фото:

Фермеры Тюменской области оставляют свои участки, рискуя спровоцировать ландшафтные пожары. О зарастании сорняками еще четырех миллионов гектаров плодородной земли сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Сорокинском районе общей площадью 4,3 млн квадратных метров, обнаружены нарушения. Земельные участки не используются по целевому назначению. Более половины площади участков зарастают древесно-кустарниковой растительностью, это может стать причиной возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Инспекторы отмечают, что если пожар приведет к человеческим жертвам, хозяину заброшенной земли может грозить уголовная ответственность. При этом единственный инструмент воздействия, который есть в распоряжении контролирующих служб — предостережение, которое специалисты могут объявить фермеру.

Ранее URA.RU рассказало о том, что отказ от земледелия стал носить в Тюменской области массовый характер. На данный момент аграрии забросили больше 30 млн квадратных метров плодородной земли.

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Фермеры Тюменской области оставляют свои участки, рискуя спровоцировать ландшафтные пожары. О зарастании сорняками еще четырех миллионов гектаров плодородной земли сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «На земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Сорокинском районе общей площадью 4,3 млн квадратных метров, обнаружены нарушения. Земельные участки не используются по целевому назначению. Более половины площади участков зарастают древесно-кустарниковой растительностью, это может стать причиной возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении. Инспекторы отмечают, что если пожар приведет к человеческим жертвам, хозяину заброшенной земли может грозить уголовная ответственность. При этом единственный инструмент воздействия, который есть в распоряжении контролирующих служб — предостережение, которое специалисты могут объявить фермеру. Ранее URA.RU рассказало о том, что отказ от земледелия стал носить в Тюменской области массовый характер. На данный момент аграрии забросили больше 30 млн квадратных метров плодородной земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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