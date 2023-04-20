Тюменские фермеры «играют с огнем», бросая земледелие

Фермеры Тюменской области оставляют свои участки, рискуя спровоцировать ландшафтные пожары. О зарастании сорняками еще четырех миллионов гектаров плодородной земли сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
«На земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Сорокинском районе общей площадью 4,3 млн квадратных метров, обнаружены нарушения. Земельные участки не используются по целевому назначению. Более половины площади участков зарастают древесно-кустарниковой растительностью, это может стать причиной возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Инспекторы отмечают, что если пожар приведет к человеческим жертвам, хозяину заброшенной земли может грозить уголовная ответственность. При этом единственный инструмент воздействия, который есть в распоряжении контролирующих служб — предостережение, которое специалисты могут объявить фермеру.
Ранее URA.RU рассказало о том, что отказ от земледелия стал носить в Тюменской области массовый характер. На данный момент аграрии забросили больше 30 млн квадратных метров плодородной земли.
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