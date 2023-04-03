Тюменских фермеров пугают уголовной статьей за брошенные участки

04 апреля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Уголовная ответственность наступит, если из-за пожара на таком участке пострадают люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменских фермеров призывают привести в порядок брошенные земельные участки под угрозой уголовной ответственности, которая может наступить из-за пожаров. О возможных последствиях говорят специалисты различных контролирующих структур, в том числе — и регионального управления Россельхознадзора. «Некоторые собственники земель сельскохозяйственного назначения не используют землю для производства сельскохозяйственной продукции и поля зарастают сорной растительностью. В случае возгорания и возникновения пожара может возникнуть угроза жизни людей», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что 3 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Современные меры наказания предусматривают крупные штрафы для виновников пожара. А если в огне пострадали люди, административное дело превратится в уголовное. По данным регионального управления Россельхознадзора, на данный момент в Тюменской области заброшены десятки участком общей площадью более 30 млн квадратных метров. Ранее агентство рассказало, по каким причинам фермеры перестают обрабатывать землю. Главные причины — убытки и нехватка денег на ремонт техники.

Тюменских фермеров призывают привести в порядок брошенные земельные участки под угрозой уголовной ответственности, которая может наступить из-за пожаров. О возможных последствиях говорят специалисты различных контролирующих структур, в том числе — и регионального управления Россельхознадзора. «Некоторые собственники земель сельскохозяйственного назначения не используют землю для производства сельскохозяйственной продукции и поля зарастают сорной растительностью. В случае возгорания и возникновения пожара может возникнуть угроза жизни людей», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что 3 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Современные меры наказания предусматривают крупные штрафы для виновников пожара. А если в огне пострадали люди, административное дело превратится в уголовное. По данным регионального управления Россельхознадзора, на данный момент в Тюменской области заброшены десятки участком общей площадью более 30 млн квадратных метров. Ранее агентство рассказало, по каким причинам фермеры перестают обрабатывать землю. Главные причины — убытки и нехватка денег на ремонт техники.