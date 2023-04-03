03 апреля 2023

Тюменских фермеров пугают уголовной статьей за брошенные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Уголовная ответственность наступит, если из-за пожара на таком участке пострадают люди Фото:

Тюменских фермеров призывают привести в порядок брошенные земельные участки под угрозой уголовной ответственности, которая может наступить из-за пожаров. О возможных последствиях говорят специалисты различных контролирующих структур, в том числе — и регионального управления Россельхознадзора.

«Некоторые собственники земель сельскохозяйственного назначения не используют землю для производства сельскохозяйственной продукции и поля зарастают сорной растительностью. В случае возгорания и возникновения пожара может возникнуть угроза жизни людей», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что 3 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Современные меры наказания предусматривают крупные штрафы для виновников пожара. А если в огне пострадали люди, административное дело превратится в уголовное. По данным регионального управления Россельхознадзора, на данный момент в Тюменской области заброшены десятки участком общей площадью более 30 млн квадратных метров.

Ранее агентство рассказало, по каким причинам фермеры перестают обрабатывать землю. Главные причины — убытки и нехватка денег на ремонт техники.

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Тюменских фермеров призывают привести в порядок брошенные земельные участки под угрозой уголовной ответственности, которая может наступить из-за пожаров. О возможных последствиях говорят специалисты различных контролирующих структур, в том числе — и регионального управления Россельхознадзора. «Некоторые собственники земель сельскохозяйственного назначения не используют землю для производства сельскохозяйственной продукции и поля зарастают сорной растительностью. В случае возгорания и возникновения пожара может возникнуть угроза жизни людей», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что 3 апреля в области начал действовать особый противопожарный режим. Современные меры наказания предусматривают крупные штрафы для виновников пожара. А если в огне пострадали люди, административное дело превратится в уголовное. По данным регионального управления Россельхознадзора, на данный момент в Тюменской области заброшены десятки участком общей площадью более 30 млн квадратных метров. Ранее агентство рассказало, по каким причинам фермеры перестают обрабатывать землю. Главные причины — убытки и нехватка денег на ремонт техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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