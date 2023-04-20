Власти ЯНАО озвучили новые направления промышленного туризма в регионе

ЯНАО активно занимается развитием промышленного туризма, отражающего характер региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ямало-ненецкий автономный округ принял участие во всероссийском акселераторе по промышленному туризму, итоги которого подвели 20 апреля. Директор департамента туризма Ямала Наиль Хайруллин рассказал о планах по вовлечению порядка 50 предприятий в промышленный туризм в регионе. В их числе Собский рыбоводный завод и Российские железные дороги.

«Победили во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму. Презентовали в Москве лучшие разработанные промышленные экскурсии в нашем регионе. До 2030 года мы планируем вовлечь не менее 50 предприятий в экосистему промышленного туризма. Например, Собский рыбоводный завод. Прорабатываем вопрос с РЖД по запуску круизного железнодорожного путешествия „Полярный экспресс“», — говорится в сообщении.

По информации главы департамента, на Ямале можно посетить экскурсии на предприятия: «Газпром добыча Надым», «Сибур Тюменьгаз», завод «Арктическая вода», первая Ямальская чайная мануфактура и рыболовецкая артель «Орион». Новый проект совместно с РЖД по запуску «Полярного экспресса» позволит делать остановку в тундре с выходом в стойбище к коренным жителям. На Собском рыбоводном заводе посетители смогут узнать об искусственном воспроизводстве ценных видов рыб.

Ранее URA.RU сообщало, что победители всероссийского конкурса «Большая перемена» приехали на нефтегазоконденсатное месторождение в заполярный поселок Ямбург (ЯНАО). Во время экскурсии школьника покажут промышленные объекты газового промысла.