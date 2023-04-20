Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддержат его предложениеФото: Official White House / Tia Dufour
Мир нужно избавить от ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube. По его мнению, вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления, есть более важные задачи, которые нужно решать сейчас. Он уверен, что Россия и Китай поддержат эту идею.
Он отметил, что миру важно избавиться от ядерного оружия. По словам политика, он якобы обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, «ему эта идея понравилась», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Вашингтон встревожен ядерным потенциалом России и Китая. Законодатели США разработали законопроект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.
Мир нужно избавить от ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube. По его мнению, вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления, есть более важные задачи, которые нужно решать сейчас. Он уверен, что Россия и Китай поддержат эту идею. Он отметил, что миру важно избавиться от ядерного оружия. По словам политика, он якобы обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, «ему эта идея понравилась», — добавил Трамп. Ранее сообщалось, что Вашингтон встревожен ядерным потенциалом России и Китая. Законодатели США разработали законопроект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.