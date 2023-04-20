20 апреля 2023

Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай поддержат его предложение Фото:

Мир нужно избавить от ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube. По его мнению, вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления, есть более важные задачи, которые нужно решать сейчас. Он уверен, что Россия и Китай поддержат эту идею.

Он отметил, что миру важно избавиться от ядерного оружия. По словам политика, он якобы обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, «ему эта идея понравилась», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Вашингтон встревожен ядерным потенциалом России и Китая. Законодатели США разработали законопроект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.

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Мир нужно избавить от ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп в ходе своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube. По его мнению, вместо того, чтобы обсуждать проблему глобального потепления, есть более важные задачи, которые нужно решать сейчас. Он уверен, что Россия и Китай поддержат эту идею. Он отметил, что миру важно избавиться от ядерного оружия. По словам политика, он якобы обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, «ему эта идея понравилась», — добавил Трамп. Ранее сообщалось, что Вашингтон встревожен ядерным потенциалом России и Китая. Законодатели США разработали законопроект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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