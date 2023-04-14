Законодатели США хотят лишить президента возможности применять ядерное оружие

15 апреля 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Законодатели предложили вести запрет в отношении любого президента США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Законодатели США разработали проект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сенатора Эда Марки. «Запретить любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с Конгрессом. Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара», — приводит слова пресс-службы ТАСС. В документе отмечается, что решение о начале войны, которая может привести к множеству погибших, должно приниматься представителями народа. Уточняется, что аналогичный законопроект Марки вносил в Конгресс в 2016, однако тогда его не приняли, пишет издание. Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. По мнению журналистов Global Times, российский лидер, таким образом, послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.

Законодатели США разработали проект, запрещающий президенту страны решать вопросы о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сенатора Эда Марки. «Запретить любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с Конгрессом. Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара», — приводит слова пресс-службы ТАСС. В документе отмечается, что решение о начале войны, которая может привести к множеству погибших, должно приниматься представителями народа. Уточняется, что аналогичный законопроект Марки вносил в Конгресс в 2016, однако тогда его не приняли, пишет издание. Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Путин принял решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии 25 марта. По словам политолога Кирилла Коктыша, этот шаг был вызван многочисленными провокациями со стороны НАТО в рамках СВО. По мнению журналистов Global Times, российский лидер, таким образом, послал сигнал о готовности оказывать дальнейшее противодействие США.