NYT: власти США не знают, как бороться с Россией и Китаем

NYT: США встревожены ядерным потенциалом России и Китая
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США не знают, что сделать с китайской программой ядерного вооружения, пишет The New York Times Фото:

США столкнулись с проблемой ядерного потенциала России и Китая и это мешает Вашингтону противостоять этим странам. Так считают обозреватели американской газеты The New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

«Вероятно, мы не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, пресечь или разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую они планировали на следующие 10—20 лет», — приводят авторы материала слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли. Также обозреватели передают слова бывшего сотрудника Пентагона Генри Сокольского, который подчеркнул, что в силовом ведомстве США не знают, что делать, говоря о ядерном потенциале Китая и РФ.

«К 2030-м годам Соединенные Штаты впервые в своей истории столкнутся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников и потенциальных противников», — подчеркивают авторы материала. Подчеркивая данные заявления, обозреватели также припомнили соглашение о партнерстве, которое было подписано между Китаем и Россией.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит рекордный проект военного бюджета для борьбы с Китаем. Что касается ядерного оружия, США также 19 апреля провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman. Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявляла также, что президент США Джо Байден хочет намеренно столкнуть свою страну с РФ.

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США столкнулись с проблемой ядерного потенциала России и Китая и это мешает Вашингтону противостоять этим странам. Так считают обозреватели американской газеты The New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли. «Вероятно, мы не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, пресечь или разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую они планировали на следующие 10—20 лет», — приводят авторы материала слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли. Также обозреватели передают слова бывшего сотрудника Пентагона Генри Сокольского, который подчеркнул, что в силовом ведомстве США не знают, что делать, говоря о ядерном потенциале Китая и РФ. «К 2030-м годам Соединенные Штаты впервые в своей истории столкнутся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников и потенциальных противников», — подчеркивают авторы материала. Подчеркивая данные заявления, обозреватели также припомнили соглашение о партнерстве, которое было подписано между Китаем и Россией. Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит рекордный проект военного бюджета для борьбы с Китаем. Что касается ядерного оружия, США также 19 апреля провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman. Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявляла также, что президент США Джо Байден хочет намеренно столкнуть свою страну с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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