22 февраля 2023

В ХМАО жены военнослужащих поздравили мужей необычным способом. Фото

В Югорске открылась фотовыставка «Жены героев»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, мобилизация
Жены военнослужащих Югорска сфотографировались в форме мужей Фото:

Жены военнослужащих из Югорска (ХМАО) сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Открытие фотовыставки «Жены Героев» приурочено к Дню защитника Отечества, сообщил мэр города Алексей Харлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В культурном центре „Югра-Презент“ открылась выставка „Жены героев“. Наши женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме», — написал Алексей Харлов в соцсети.

Также мэр пригласил горожан посетить праздничный митинг, посвященный защитникам Отечества. Он начнется в 11 часов 23 февраля у мемориала воинской славы.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях. Они посетили митинг-концерт и театрализованное представление.

Фотовыставка «Жены героев»
Фото:
Фото:

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Жены военнослужащих из Югорска (ХМАО) сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Открытие фотовыставки «Жены Героев» приурочено к Дню защитника Отечества, сообщил мэр города Алексей Харлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «В культурном центре „Югра-Презент“ открылась выставка „Жены героев“. Наши женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме», — написал Алексей Харлов в соцсети. Также мэр пригласил горожан посетить праздничный митинг, посвященный защитникам Отечества. Он начнется в 11 часов 23 февраля у мемориала воинской славы. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях. Они посетили митинг-концерт и театрализованное представление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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