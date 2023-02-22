В Югорске открылась фотовыставка «Жены героев»

Жены военнослужащих Югорска сфотографировались в форме мужей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жены военнослужащих из Югорска (ХМАО) сфотографировались в военной форме мужей, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Открытие фотовыставки «Жены Героев» приурочено к Дню защитника Отечества, сообщил мэр города Алексей Харлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В культурном центре „Югра-Презент“ открылась выставка „Жены героев“. Наши женщины, чьи мужья ушли защищать Родину, сфотографировались в их парадной военной форме», — написал Алексей Харлов в соцсети.

Также мэр пригласил горожан посетить праздничный митинг, посвященный защитникам Отечества. Он начнется в 11 часов 23 февраля у мемориала воинской славы.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приняли участие в праздничных мероприятиях. Они посетили митинг-концерт и театрализованное представление.

Фотовыставка «Жены героев» Фото: страница Алексея Харлова, Вк