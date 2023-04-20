FT: Евросоюз больше не будет вводить санкции против РФ

20 апреля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В ЕС не хотят вводить новые санкции против РФ, сообщает Financial Times Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. «Мы закончили [вводить санкции]. Если мы введем больше санкций, будет больше вреда [странам Европы], чем пользы», — уточняет издание. Авторы материала подчеркивают, что есть определенные сферы экономики РФ, ограничение которых негативно повлияет именно на ЕС. Как поясняют журналисты, ссылаясь на своего инсайдера, новый пакет санкций от ЕС максимум может расширить уже существующие ограничения. Ранее страны «Большой семерки» (G7) отметили, что вернут российские активы после окончания конфликта на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что в ЕС устали от введения антироссийских санкций. США рискуют остаться в одиночестве из-за санкций против РФ, так как другие страны налаживают сотрудничество с РФ, пишет Nation news. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что россияне считают санкции США признанием своих заслуг, пишет «Национальная служба новостей».

В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией. «Мы закончили [вводить санкции]. Если мы введем больше санкций, будет больше вреда [странам Европы], чем пользы», — уточняет издание. Авторы материала подчеркивают, что есть определенные сферы экономики РФ, ограничение которых негативно повлияет именно на ЕС. Как поясняют журналисты, ссылаясь на своего инсайдера, новый пакет санкций от ЕС максимум может расширить уже существующие ограничения. Ранее страны «Большой семерки» (G7) отметили, что вернут российские активы после окончания конфликта на Украине. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что в ЕС устали от введения антироссийских санкций. США рискуют остаться в одиночестве из-за санкций против РФ, так как другие страны налаживают сотрудничество с РФ, пишет Nation news. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что россияне считают санкции США признанием своих заслуг, пишет «Национальная служба новостей».