Мигрант заплатит 400 тысяч рублей за попытку вывезти уральские самоцветы. Фото

21 апреля 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Житель Ташкента хотел вывезти для музея статуэтки из янтаря, яшмы, агата Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Узбекистана попытался вывезти через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) 81 статуэтку из уральских самоцветов общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, а владельцу выписали штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пассажир летел из Екатеринбурга в Ташкент, а вместе с собой вез ценный груз. В четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку из уральских самоцветов. По словам мужчины, товары предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте», — рассказали в таможне. Сувениры мужчина купил в Екатеринбурге примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что их нужно было декларировать и платить пошлину, он не знал. Партию статуэток изъяли и отправили на экспертизу, которая показала — они сделаны из янтаря, яшмы, нефрита, малахита, агата, аметиста и змеевика. Их общая стоимость составляет более полутора миллиона рублей. В отношении пассажира возбудили административное дело. Мужчина заплатит штраф — 393 тысячи рублей, а затем сможет вернуть свою коллекцию. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Исследования показали, статуэтки содержат такие минералы как: янтарь, яшма, нефрит, малахит, агат, аметист, змеевик Фото: Уральское таможенное управление Общая сумма статуэток — полтора миллиона рублей Фото: Уральское таможенное управление Статуэтки предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте Фото: Уральское таможенное управление Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Узбекистана попытался вывезти через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) 81 статуэтку из уральских самоцветов общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, а владельцу выписали штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пассажир летел из Екатеринбурга в Ташкент, а вместе с собой вез ценный груз. В четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку из уральских самоцветов. По словам мужчины, товары предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте», — рассказали в таможне. Сувениры мужчина купил в Екатеринбурге примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что их нужно было декларировать и платить пошлину, он не знал. Партию статуэток изъяли и отправили на экспертизу, которая показала — они сделаны из янтаря, яшмы, нефрита, малахита, агата, аметиста и змеевика. Их общая стоимость составляет более полутора миллиона рублей. В отношении пассажира возбудили административное дело. Мужчина заплатит штраф — 393 тысячи рублей, а затем сможет вернуть свою коллекцию. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана.