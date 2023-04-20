Житель Узбекистана попытался вывезти через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) 81 статуэтку из уральских самоцветов общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, а владельцу выписали штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Пассажир летел из Екатеринбурга в Ташкент, а вместе с собой вез ценный груз. В четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку из уральских самоцветов. По словам мужчины, товары предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте», — рассказали в таможне.
Сувениры мужчина купил в Екатеринбурге примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что их нужно было декларировать и платить пошлину, он не знал. Партию статуэток изъяли и отправили на экспертизу, которая показала — они сделаны из янтаря, яшмы, нефрита, малахита, агата, аметиста и змеевика. Их общая стоимость составляет более полутора миллиона рублей.
В отношении пассажира возбудили административное дело. Мужчина заплатит штраф — 393 тысячи рублей, а затем сможет вернуть свою коллекцию. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана.
Исследования показали, статуэтки содержат такие минералы как: янтарь, яшма, нефрит, малахит, агат, аметист, змеевик
Фото: Уральское таможенное управление
Общая сумма статуэток — полтора миллиона рублей
Фото: Уральское таможенное управление
Статуэтки предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте
Житель Узбекистана попытался вывезти через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) 81 статуэтку из уральских самоцветов общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, а владельцу выписали штраф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Пассажир летел из Екатеринбурга в Ташкент, а вместе с собой вез ценный груз. В четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке инспекторы обнаружили 81 статуэтку из уральских самоцветов. По словам мужчины, товары предназначались для музея геологии при университете геологических наук в Ташкенте», — рассказали в таможне. Сувениры мужчина купил в Екатеринбурге примерно за 200-250 тысяч рублей. О том, что их нужно было декларировать и платить пошлину, он не знал. Партию статуэток изъяли и отправили на экспертизу, которая показала — они сделаны из янтаря, яшмы, нефрита, малахита, агата, аметиста и змеевика. Их общая стоимость составляет более полутора миллиона рублей. В отношении пассажира возбудили административное дело. Мужчина заплатит штраф — 393 тысячи рублей, а затем сможет вернуть свою коллекцию. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана.