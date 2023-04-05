В аэропорту Екатеринбурга у семьи изъяли три чемодана алкоголя. Фото

06 апреля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Нарушители не знали, что алкоголь нужно декларировать (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «В аэропорту Кольцово таможенники остановили семейную пару прилетевшую рейсом Баку — Екатеринбург. Супруги следовали по „зеленому коридору“ с тремя большими чемоданами. В ходе таможенного досмотра установлено, что в багаже жителей Азербайджана находится алкоголь разных марок», — заявили в ведомстве. Всего было изъято 15 бутылок общим объемом 10,8 литров. Среди ввозимого алкоголя оказались элитный коньяк и гранатовое вино стоимостью 40 тысяч рублей. По словам нарушителей, они купили бутылки в Азербайджане и не знали, что алкоголь необходимо декларировать. «Вместе с тем, для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более 5 литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если 3 литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще 2 литра — с подачей декларации и уплатой пошлины — 10 евро за литр», — пояснил начальник Кольцовской таможни Михаил Сентяков. Весь товар изъяли, а также завели дело об административном правонарушении. Мужчине и женщине грозит штраф до трехкратной стоимости товара. Ранее в аэропорту Кольцово таможенники изъяли партию брендовых вещей у 67-летней жительницы Челябинска, прилетевшей из Стамбула. Среди товара были футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia, ветровки Botega Veneta и другие вещи. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургском аэропорту Кольцово семейная пара попыталась незаконно провести около 11 литров элитного алкоголя, которые они упаковали в три чемодана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. «В аэропорту Кольцово таможенники остановили семейную пару прилетевшую рейсом Баку — Екатеринбург. Супруги следовали по „зеленому коридору“ с тремя большими чемоданами. В ходе таможенного досмотра установлено, что в багаже жителей Азербайджана находится алкоголь разных марок», — заявили в ведомстве. Всего было изъято 15 бутылок общим объемом 10,8 литров. Среди ввозимого алкоголя оказались элитный коньяк и гранатовое вино стоимостью 40 тысяч рублей. По словам нарушителей, они купили бутылки в Азербайджане и не знали, что алкоголь необходимо декларировать. «Вместе с тем, для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более 5 литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если 3 литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще 2 литра — с подачей декларации и уплатой пошлины — 10 евро за литр», — пояснил начальник Кольцовской таможни Михаил Сентяков. Весь товар изъяли, а также завели дело об административном правонарушении. Мужчине и женщине грозит штраф до трехкратной стоимости товара. Ранее в аэропорту Кольцово таможенники изъяли партию брендовых вещей у 67-летней жительницы Челябинска, прилетевшей из Стамбула. Среди товара были футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia, ветровки Botega Veneta и другие вещи.