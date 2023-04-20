Яков Сидоров вышел на субботник и вспомнил юность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской гордумы Яков Сидоров на субботнике 21 апреля вспомнил, что во времена его юности такие мероприятия проводились с гармошкой и выездом на природу. Воспоминаниями он поделился с корреспондентом URA.RU в сквере Милосердия.

«Была гармошка, были напитки в пластиковых стаканчиках, были бутербродики, которые приносили девчонки, и после субботника мы перемещались куда-нибудь на природу, на речку. Субботника без этого не бывало, иначе день пропащий. Субботник — это не трудодень, субботник — это праздник», — сказал Сидоров, выразив сожаление, что сейчас отношение к субботникам иное.

Спикер городской думы Игорь Прозоров отметил, что никогда не сторонился физической работы и в школьные годы, и в студенческие годы. «Я считаю, что субботник и труд очень многое значат для подрастающего поколения. Раньше ездили в колхозы, совхозы, была производственная практика для учащихся школ. Сейчас этого всего практически не стало, не считаю, что это правильно», — сказал он. Депутаты гордумы выходят на субботник один раз в год. Убирают сквер Милосердия четвертый год подряд, ранее трудились на городской набережной Тобола.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы провели субботник в парке Победы. Спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что парк приводят в порядок к майским праздникам.

Спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров считает субботники важной социальной миссией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Татьяна Федорова (на фото — в центре) и Иван Портнов очищали сквер Милосердия от прошлогодней листвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В субботнике приняли участие не только депутаты (Любовь Силантьева — на фото), но и сотрудники аппарата гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU