Муфтий Гайнутдин: России чужда западная демократия

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Курбан-байрам в Соборной мечети. Москва, гайнутдин равиль
Россия придерживается традиционных ценностей, заявил Равиль Гайнутдин Фото:

России чужда демократия, навязываемая Западом, так как российское общество ставит во главу угла традиционные ценности. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

«Ценности демократии, которая насаждается Западом, чужды России», — заявил муфтий Гайнутдин на праздничной молитве из Московской Соборной мечети. Трансляция молитвы проходила на сайте Духовного управления мусульман РФ. Он добавил, что данная демократия представляет собой лишь красивую обертку, что же касается России, то для нее важнее взаимоуважение друг к другу, братство и другие традиционные ценности.

Сегодня мусульманами празднуется праздник Ураза-байрам. Это один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

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России чужда демократия, навязываемая Западом, так как российское общество ставит во главу угла традиционные ценности. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. «Ценности демократии, которая насаждается Западом, чужды России», — заявил муфтий Гайнутдин на праздничной молитве из Московской Соборной мечети. Трансляция молитвы проходила на сайте Духовного управления мусульман РФ. Он добавил, что данная демократия представляет собой лишь красивую обертку, что же касается России, то для нее важнее взаимоуважение друг к другу, братство и другие традиционные ценности. Сегодня мусульманами празднуется праздник Ураза-байрам. Это один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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