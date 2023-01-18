Госдума создала спецгруппу по сохранению духовных ценностей

В Госдуме России создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«В Думе создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей», — пишет агентство в telegram-канале, ссылаясь на источник в нижней палате парламента. По информации собеседника, возглавит новую группу вице-спикер Анна Кузнецова.
По словам источникаагентства, заниматься новая спецгруппа будет вопросами актуальных проблем и основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А также будет разрабатывать предложения с целью улучшить законодательство.
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