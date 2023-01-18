Госдума создала спецгруппу по сохранению духовных ценностей

18 января 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

В Госдуме создана новая рабочая группа, сообщает агентство Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме России создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. «В Думе создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей», — пишет агентство в telegram-канале, ссылаясь на источник в нижней палате парламента. По информации собеседника, возглавит новую группу вице-спикер Анна Кузнецова. По словам источникаагентства, заниматься новая спецгруппа будет вопросами актуальных проблем и основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А также будет разрабатывать предложения с целью улучшить законодательство.

В Госдуме России создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. «В Думе создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей», — пишет агентство в telegram-канале, ссылаясь на источник в нижней палате парламента. По информации собеседника, возглавит новую группу вице-спикер Анна Кузнецова. По словам источникаагентства, заниматься новая спецгруппа будет вопросами актуальных проблем и основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А также будет разрабатывать предложения с целью улучшить законодательство.