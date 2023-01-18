Госдума создала спецгруппу по сохранению духовных ценностей

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
В Госдуме создана новая рабочая группа, сообщает агентство Фото:

В Госдуме России создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В Думе создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей», — пишет агентство в telegram-канале, ссылаясь на источник в нижней палате парламента. По информации собеседника, возглавит новую группу вице-спикер Анна Кузнецова.

По словам источникаагентства, заниматься новая спецгруппа будет вопросами актуальных проблем и основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А также будет разрабатывать предложения с целью улучшить законодательство.

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В Госдуме России создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. «В Думе создана рабочая группа по сохранению духовно-нравственных ценностей», — пишет агентство в telegram-канале, ссылаясь на источник в нижней палате парламента. По информации собеседника, возглавит новую группу вице-спикер Анна Кузнецова. По словам источникаагентства, заниматься новая спецгруппа будет вопросами актуальных проблем и основных рисков в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А также будет разрабатывать предложения с целью улучшить законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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