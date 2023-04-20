20 апреля 2023

Тюменка обокрала несовершеннолетнюю сироту

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Жительница Тюменской области нашла сим-карту и перевела с помощью нее деньги на свой счет Фото:

Жительница Тюменской области нашла сим-карту и с ее помощью перевела на свой счет 12 тысяч рублей. Карта принадлежала несовершеннолетней сироте. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области.

«В суде установлено, что в июле 2022 года осужденная, находясь в селе Водолазово Абатского района, нашла ранее утерянную потерпевшей сим-карту и установила ее в свой телефон. С помощью отправки смс-сообщения на номер 900 женщина похитила более 12 тысяч рублей с банковских счетов потерпевшей — несовершеннолетней сироты, находящейся под опекой», — говорится в сообщении ведомства.

Подсудимая возместила ущерб. Суд назначил ей выплатить пострадавшей штраф в размере ста тысяч рублей.

Ранее агентство рассказывало о тюменце, обокравшем пенсионера. Мужчина украл 700 тысяч рублей, которые пожилой тюменец откладывал на свадьбу сына. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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Жительница Тюменской области нашла сим-карту и с ее помощью перевела на свой счет 12 тысяч рублей. Карта принадлежала несовершеннолетней сироте. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области. «В суде установлено, что в июле 2022 года осужденная, находясь в селе Водолазово Абатского района, нашла ранее утерянную потерпевшей сим-карту и установила ее в свой телефон. С помощью отправки смс-сообщения на номер 900 женщина похитила более 12 тысяч рублей с банковских счетов потерпевшей — несовершеннолетней сироты, находящейся под опекой», — говорится в сообщении ведомства. Подсудимая возместила ущерб. Суд назначил ей выплатить пострадавшей штраф в размере ста тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало о тюменце, обокравшем пенсионера. Мужчина украл 700 тысяч рублей, которые пожилой тюменец откладывал на свадьбу сына. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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