Тюменка обокрала несовершеннолетнюю сироту

21 апреля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Жительница Тюменской области нашла сим-карту и перевела с помощью нее деньги на свой счет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюменской области нашла сим-карту и с ее помощью перевела на свой счет 12 тысяч рублей. Карта принадлежала несовершеннолетней сироте. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области. «В суде установлено, что в июле 2022 года осужденная, находясь в селе Водолазово Абатского района, нашла ранее утерянную потерпевшей сим-карту и установила ее в свой телефон. С помощью отправки смс-сообщения на номер 900 женщина похитила более 12 тысяч рублей с банковских счетов потерпевшей — несовершеннолетней сироты, находящейся под опекой», — говорится в сообщении ведомства. Подсудимая возместила ущерб. Суд назначил ей выплатить пострадавшей штраф в размере ста тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало о тюменце, обокравшем пенсионера. Мужчина украл 700 тысяч рублей, которые пожилой тюменец откладывал на свадьбу сына. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Жительница Тюменской области нашла сим-карту и с ее помощью перевела на свой счет 12 тысяч рублей. Карта принадлежала несовершеннолетней сироте. Информацию об этом передает пресс-служба прокураторы Тюменской области. «В суде установлено, что в июле 2022 года осужденная, находясь в селе Водолазово Абатского района, нашла ранее утерянную потерпевшей сим-карту и установила ее в свой телефон. С помощью отправки смс-сообщения на номер 900 женщина похитила более 12 тысяч рублей с банковских счетов потерпевшей — несовершеннолетней сироты, находящейся под опекой», — говорится в сообщении ведомства. Подсудимая возместила ущерб. Суд назначил ей выплатить пострадавшей штраф в размере ста тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало о тюменце, обокравшем пенсионера. Мужчина украл 700 тысяч рублей, которые пожилой тюменец откладывал на свадьбу сына. Сейчас обвиняемый находится под стражей.