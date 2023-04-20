Курганская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей

21 апреля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Кургане будут искать нетрезвых водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. «В течение двух дней сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут 21 и 22 апреля из-за увеличения количества аварий с нетрезвыми автомобилистами. К проверкам привлекут максимальное количество инспекторов. Они будут реагировать на грубые нарушения ПДД. Жителей города просят сообщать об известных им случаях управления автомобилями нетрезвыми гражданами. Ранее URA.RU сообщало о массовой аварии на курганском шоссе. В ДТП, которое спровоцировал нетрезвый водитель, пострадали два человека и четыре машины.

Сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. «В течение двух дней сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут 21 и 22 апреля из-за увеличения количества аварий с нетрезвыми автомобилистами. К проверкам привлекут максимальное количество инспекторов. Они будут реагировать на грубые нарушения ПДД. Жителей города просят сообщать об известных им случаях управления автомобилями нетрезвыми гражданами. Ранее URA.RU сообщало о массовой аварии на курганском шоссе. В ДТП, которое спровоцировал нетрезвый водитель, пострадали два человека и четыре машины.