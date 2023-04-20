20 апреля 2023

Курганская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубанский казачий хор. Курган, полиция, дпс, гаи
В Кургане будут искать нетрезвых водителей Фото:

Сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

«В течение двух дней сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут 21 и 22 апреля из-за увеличения количества аварий с нетрезвыми автомобилистами.

К проверкам привлекут максимальное количество инспекторов. Они будут реагировать на грубые нарушения ПДД. Жителей города просят сообщать об известных им случаях управления автомобилями нетрезвыми гражданами.

Ранее URA.RU сообщало о массовой аварии на курганском шоссе. В ДТП, которое спровоцировал нетрезвый водитель, пострадали два человека и четыре машины.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. «В течение двух дней сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — рассказали в ОГИБДД. Проверки пройдут 21 и 22 апреля из-за увеличения количества аварий с нетрезвыми автомобилистами. К проверкам привлекут максимальное количество инспекторов. Они будут реагировать на грубые нарушения ПДД. Жителей города просят сообщать об известных им случаях управления автомобилями нетрезвыми гражданами. Ранее URA.RU сообщало о массовой аварии на курганском шоссе. В ДТП, которое спровоцировал нетрезвый водитель, пострадали два человека и четыре машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...