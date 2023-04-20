Челябинцы в зоне СВО похвастались сторожевым гусем по кличке «Дрон». Видео

21 апреля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Гуся бойцам подарили местные жители, чтобы они приготовили жаркое Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинцы в зоне СВО рассказали о сторожевом гусе по кличке «Дрон», который охраняет блокпост. Как сообщили URA.RU в региональном Общероссийском народном фронте (ОНФ), смышленая птица охраняет территорию от проникновения чужаков. «Гусь с позывным „Дрон“ служит в зоне СВО и охраняет блокпост. Эту историю нам поведали участники Боевого братства, которые доставляют гумпомощь на передовую», — заявили URA.RU общественники. В ОНФ отметили, что гуся подарили бойцам местные жители на праздник, чтобы ребята приготовили жаркое. Но парни пожалели гуся и оставили жить у себя. Ему соорудили дом и дали позывной — «Дрон». В благодарность «Дрон» стал охранять блокпост и отгонять непрошеных гостей. Своих он знает в лицо, а чужих на территорию не пускает. Бойцы СВО относятся к гуся с уважением, и говорят, что «Дрон» — незаменимый боец».

Челябинцы в зоне СВО рассказали о сторожевом гусе по кличке «Дрон», который охраняет блокпост. Как сообщили URA.RU в региональном Общероссийском народном фронте (ОНФ), смышленая птица охраняет территорию от проникновения чужаков. «Гусь с позывным „Дрон“ служит в зоне СВО и охраняет блокпост. Эту историю нам поведали участники Боевого братства, которые доставляют гумпомощь на передовую», — заявили URA.RU общественники. В ОНФ отметили, что гуся подарили бойцам местные жители на праздник, чтобы ребята приготовили жаркое. Но парни пожалели гуся и оставили жить у себя. Ему соорудили дом и дали позывной — «Дрон». В благодарность «Дрон» стал охранять блокпост и отгонять непрошеных гостей. Своих он знает в лицо, а чужих на территорию не пускает. Бойцы СВО относятся к гуся с уважением, и говорят, что «Дрон» — незаменимый боец».