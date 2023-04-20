20 апреля 2023

Компания из Магнитогорска создала роботизированный комплекс для перенесших инсульт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, рука, технопарк, магнитогорск, андроидная техника, робот
Разработка поможет перенесшим инсульт и детям с ДЦП Фото:

Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) получила лицензию Росздравнадзора на созданный медицинский роботизированный комплекс «Ортез-1». Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, аппарат восстанавливает локомоторные функции кистей рук у больных после инсульта и детей с ДЦП.

«НПО „Андроидная техника“ получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на новый медицинский роботизированный комплекс „Ортез-1“. Техника помогает в реабилитации постинсультных пациентов и при реабилитации детей с диагнозом ДЦП», — уточнили в минпроме.

С помощью аппарата разработчики объединили две технологии. Здесь сочетается механотерапия и мыслительные тренировки. Они необходимы для стимуляции механизмов нейропластичности мозга, активируемых при воображении движения. Как объяснили специалисты «Андроидной техники», пациент представляет, как производит движение кистью правой или левой руки.

Механика работы такова, что программное обеспечение преобразует сигналы мозга в двигательные команды внешнего устройства. Больной представит движение, а экзоскелет поможет сомкнуть или разомкнуть пальцы на руке. Это не только тренирует мышцы и их сопряжение с нервными окончаниями. Также «Ортез-1» даст веру в возможность управлять рукой самостоятельно.

Роботизированный комплекс позволит мысленно управлять экзоскелетом
Роботизированный комплекс позволит мысленно управлять экзоскелетом
Фото:
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Компания НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) получила лицензию Росздравнадзора на созданный медицинский роботизированный комплекс «Ортез-1». Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, аппарат восстанавливает локомоторные функции кистей рук у больных после инсульта и детей с ДЦП. «НПО „Андроидная техника“ получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на новый медицинский роботизированный комплекс „Ортез-1“. Техника помогает в реабилитации постинсультных пациентов и при реабилитации детей с диагнозом ДЦП», — уточнили в минпроме. С помощью аппарата разработчики объединили две технологии. Здесь сочетается механотерапия и мыслительные тренировки. Они необходимы для стимуляции механизмов нейропластичности мозга, активируемых при воображении движения. Как объяснили специалисты «Андроидной техники», пациент представляет, как производит движение кистью правой или левой руки. Механика работы такова, что программное обеспечение преобразует сигналы мозга в двигательные команды внешнего устройства. Больной представит движение, а экзоскелет поможет сомкнуть или разомкнуть пальцы на руке. Это не только тренирует мышцы и их сопряжение с нервными окончаниями. Также «Ортез-1» даст веру в возможность управлять рукой самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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