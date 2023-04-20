20 апреля 2023
19 апреля 2023

Авиакомпания «Ямал» разрешила использовать мобильный посадочный вместо бумажного

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона Фото:

Авиакомпания «Ямал» разрешила использовать мобильный посадочный вместо бумажного. Об этом сообщили в компании ямальского авиаперевозчика.

«Теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона. Сохраните мобильный посадочный талон на смартфоне до окончания регистрации», — уточнили там.

Воспользоваться электронным посадочным могут только пассажиры с ручной кладью. С багажом необходимо пройти на стойку регистрации. Сервис доступен в аэропортах 13 городов страны: Екатеринбург, Уфа, Москва, Новый Уренгой, Надым, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Омск, Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик упростил оформление дополнительного места. Пассажиры могут этот сделать через сайт авиакомпании.

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Авиакомпания «Ямал» разрешила использовать мобильный посадочный вместо бумажного. Об этом сообщили в компании ямальского авиаперевозчика. «Теперь в зоне предполетного досмотра и посадки в самолет можно предъявить QR-код на экране телефона. Сохраните мобильный посадочный талон на смартфоне до окончания регистрации», — уточнили там. Воспользоваться электронным посадочным могут только пассажиры с ручной кладью. С багажом необходимо пройти на стойку регистрации. Сервис доступен в аэропортах 13 городов страны: Екатеринбург, Уфа, Москва, Новый Уренгой, Надым, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Омск, Минеральные Воды. Ранее сообщалось, что авиаперевозчик упростил оформление дополнительного места. Пассажиры могут этот сделать через сайт авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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