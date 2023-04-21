Диетолог раскрыла, за сколько часов до сна можно есть

Диетолог Круглова: прием пищи перед сном должен быть не позднее, чем за три часа

21 апреля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Перед сном стоит воздержаться от тяжелой пищи, посоветовала Наталья Круглова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для избежания проблем с пищеварительным трактом ужинать следует за три часа до сна. Такой совет дала диетолог Наталья Круглова. «После ужина до сна должно пройти минимум три часа. Если не получается из-за рабочего графика, занятости, тогда ужин должен быть максимально легким во избежание проблем со сном и желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула Наталья Круглова в беседе с News.ru . По ее словам, следует избегать тяжелой пищи, в частности — приема мяса. Взамен она посоветовала есть больше овощей. Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о том, какие продукты можно есть перед сном. Это костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца и авокадо. Такие продукты содержат полезные компоненты.

Для избежания проблем с пищеварительным трактом ужинать следует за три часа до сна. Такой совет дала диетолог Наталья Круглова. «После ужина до сна должно пройти минимум три часа. Если не получается из-за рабочего графика, занятости, тогда ужин должен быть максимально легким во избежание проблем со сном и желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула Наталья Круглова в беседе с News.ru. По ее словам, следует избегать тяжелой пищи, в частности — приема мяса. Взамен она посоветовала есть больше овощей. Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о том, какие продукты можно есть перед сном. Это костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца и авокадо. Такие продукты содержат полезные компоненты.