Диетолог раскрыла, за сколько часов до сна можно есть

Для избежания проблем с пищеварительным трактом ужинать следует за три часа до сна. Такой совет дала диетолог Наталья Круглова.
«После ужина до сна должно пройти минимум три часа. Если не получается из-за рабочего графика, занятости, тогда ужин должен быть максимально легким во избежание проблем со сном и желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула Наталья Круглова в беседе с News.ru. По ее словам, следует избегать тяжелой пищи, в частности — приема мяса. Взамен она посоветовала есть больше овощей.
Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о том, какие продукты можно есть перед сном. Это костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца и авокадо. Такие продукты содержат полезные компоненты.
Для избежания проблем с пищеварительным трактом ужинать следует за три часа до сна. Такой совет дала диетолог Наталья Круглова. «После ужина до сна должно пройти минимум три часа. Если не получается из-за рабочего графика, занятости, тогда ужин должен быть максимально легким во избежание проблем со сном и желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула Наталья Круглова в беседе с News.ru. По ее словам, следует избегать тяжелой пищи, в частности — приема мяса. Взамен она посоветовала есть больше овощей. Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала о том, какие продукты можно есть перед сном. Это костный бульон, орехи, семечки, перепелиные яйца и авокадо. Такие продукты содержат полезные компоненты.