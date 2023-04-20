В Тюмени ужесточили правила пользования «Пушкинской картой»

21 апреля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Если данные паспорта не совпадут с данными покупателя билета по карте, на концерт или выставку тюменцев не пустят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские учреждения культуры ужесточили правилами использования «Пушкинской карты»: теперь контролеры будут проверять, действительно ли мероприятие посещает тот человек, по чьей карте куплен билет. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Тюменского концертно-театрального объединения» (ТКТО) Маргарита Нарыкова. Поводом стали участившиеся случаи мошенничества. «Все чаще сталкиваемся со случаями, когда на „Пушкинскую карту“ покупают билеты не для ее владельца, а для других родственников, друзей, а то и вовсе — незнакомцев. Такими предложениями пестрят и сайты объявлений. При этом подобное запрещено. Поэтому с недавнего времени наши сотрудники проверяют, действительно ли на мероприятие пришел человек, чья карта была использована при покупке билета», — рассказала URA.RU Маргарита Нарыкова. Теперь при помощи специальной программы контролеры будут сверять данные карты и паспорт человека, который предъявляет билет. Если они не совпадут, то во входе будет отказано. Как отметили в ТКТО, таким образом учреждения борются за культурное просвещение молодежи. «„Пушкинские карты“ ввели для того, чтобы молодые люди расширяли свой кругозор, чаще посещали культурные мероприятия, без ущерба для своего бюджета. Но когда их правом пользуются те, кто желает бесплатно получить билеты, цели проекта, само собой, не достигаются», — в разговоре с URA.RU отметила начальник отдела по связям с общественностью ТКТО. Ранее URA.RU писало о федеральном скандале, связанном с «Пушкинскими картами». В Москве под арест отправили бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ей вменяют обвинение в хищении более 200 млн рублей при реализации проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские учреждения культуры ужесточили правилами использования «Пушкинской карты»: теперь контролеры будут проверять, действительно ли мероприятие посещает тот человек, по чьей карте куплен билет. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Тюменского концертно-театрального объединения» (ТКТО) Маргарита Нарыкова. Поводом стали участившиеся случаи мошенничества. «Все чаще сталкиваемся со случаями, когда на „Пушкинскую карту“ покупают билеты не для ее владельца, а для других родственников, друзей, а то и вовсе — незнакомцев. Такими предложениями пестрят и сайты объявлений. При этом подобное запрещено. Поэтому с недавнего времени наши сотрудники проверяют, действительно ли на мероприятие пришел человек, чья карта была использована при покупке билета», — рассказала URA.RU Маргарита Нарыкова. Теперь при помощи специальной программы контролеры будут сверять данные карты и паспорт человека, который предъявляет билет. Если они не совпадут, то во входе будет отказано. Как отметили в ТКТО, таким образом учреждения борются за культурное просвещение молодежи. «„Пушкинские карты“ ввели для того, чтобы молодые люди расширяли свой кругозор, чаще посещали культурные мероприятия, без ущерба для своего бюджета. Но когда их правом пользуются те, кто желает бесплатно получить билеты, цели проекта, само собой, не достигаются», — в разговоре с URA.RU отметила начальник отдела по связям с общественностью ТКТО. Ранее URA.RU писало о федеральном скандале, связанном с «Пушкинскими картами». В Москве под арест отправили бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ей вменяют обвинение в хищении более 200 млн рублей при реализации проекта.