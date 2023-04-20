Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился с предупреждением к жителям региона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На территории области действует особый противопожарный режим», — информировал генерал МЧС. Обращение было выпущено из-за участившихся сильных пожаров в областном центре.
Землянский напомнил, что в период действия режима нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. Руководитель управления МЧС предупредил, что за нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пожарные тушили сильный пожар. В садовом товариществе сгорело несколько дач на территории 500 кв. м.
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