20 апреля 2023

Главный курганский спасатель выступил со срочным обращением к жителям области. Видео

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Пресс-конференция МЧС. Курган , землянский юрий
Глава курганского МЧС обратился к жителям Фото:

Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился с предупреждением к жителям региона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На территории области действует особый противопожарный режим», — информировал генерал МЧС. Обращение было выпущено из-за участившихся сильных пожаров в областном центре.

Землянский напомнил, что в период действия режима нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. Руководитель управления МЧС предупредил, что за нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пожарные тушили сильный пожар. В садовом товариществе сгорело несколько дач на территории 500 кв. м.

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Начальник ГУ МЧС РФ по Курганской области Юрий Землянский обратился с предупреждением к жителям региона. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На территории области действует особый противопожарный режим», — информировал генерал МЧС. Обращение было выпущено из-за участившихся сильных пожаров в областном центре. Землянский напомнил, что в период действия режима нельзя пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне. Руководитель управления МЧС предупредил, что за нарушения граждане несут административную и уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пожарные тушили сильный пожар. В садовом товариществе сгорело несколько дач на территории 500 кв. м.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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