В сети опубликовали кадры снятия автомобиля с крыши магазина «Пятерочка» в Белгороде. По информации экстренных служб, люди в салоне автомобиля отсутствовали. Машину отбросило на крышу в результате взрыва посреди дороги.
На кадрах, которые опубликовал telegram-канал SHOT, заметно, как искореженный автомобиль с помощью крана был снят с крыши продуктового магазина «Пятерочка». В экстренных службах сообщили, что людей в салоне автомобиля обнаружено не было.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее в Белгороде произошел взрыв. В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва стал внештатный сход боеприпаса с самолета Су-34. Автомобиль оказался на крыше магазина в результате падения снаряда. При этом в полете у автомобиля были включены фары. Сообщается, что фары могли включиться после срабатывания сигнализации.
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