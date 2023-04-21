В Белгороде с крыши «Пятерочки» сняли взлетевший после взрыва автомобиль. Видео

21 апреля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Белгороде сняли автомобиль с крыши «Пятерочки» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В сети опубликовали кадры снятия автомобиля с крыши магазина «Пятерочка» в Белгороде. По информации экстренных служб, люди в салоне автомобиля отсутствовали. Машину отбросило на крышу в результате взрыва посреди дороги. На кадрах, которые опубликовал telegram-канал SHOT, заметно, как искореженный автомобиль с помощью крана был снят с крыши продуктового магазина «Пятерочка». В экстренных службах сообщили, что людей в салоне автомобиля обнаружено не было. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в Белгороде произошел взрыв. В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва стал внештатный сход боеприпаса с самолета Су-34. Автомобиль оказался на крыше магазина в результате падения снаряда. При этом в полете у автомобиля были включены фары. Сообщается, что фары могли включиться после срабатывания сигнализации.

В сети опубликовали кадры снятия автомобиля с крыши магазина «Пятерочка» в Белгороде. По информации экстренных служб, люди в салоне автомобиля отсутствовали. Машину отбросило на крышу в результате взрыва посреди дороги. На кадрах, которые опубликовал telegram-канал SHOT, заметно, как искореженный автомобиль с помощью крана был снят с крыши продуктового магазина «Пятерочка». В экстренных службах сообщили, что людей в салоне автомобиля обнаружено не было. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее в Белгороде произошел взрыв. В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва стал внештатный сход боеприпаса с самолета Су-34. Автомобиль оказался на крыше магазина в результате падения снаряда. При этом в полете у автомобиля были включены фары. Сообщается, что фары могли включиться после срабатывания сигнализации.